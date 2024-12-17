11個月騙走12億！南投警推廣打詐儀表板　被害人現身分享經驗

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風猖獗，南投縣警察局統計今年1至11月份受理詐欺案3012件、財損總金額達12億4713萬，其中假投資詐騙案占比就超過25%、騙走超過65%的8.1億餘元；而縣警局同期間破獲詐騙集團、查扣不法所得金額2億5357萬元，僅為遭詐總數的20%出頭。

▲南投縣警局推廣「打詐儀錶板」專網，邀請網路購物詐騙受害人分享經驗。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警政署於12月1日公布新建置 「打詐儀錶板」專網（https://165dashboard.tw/） ，南投縣警局則於12月16日於草屯鎮臺灣工藝研究發展中心召開「打詐儀錶板」記者會，由局長吳耀南主持並推廣該專網，介紹專網新增5項重要功能，包括美化專網頁面、提供常用詐騙話術、公布每天詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據統計、各縣市每日遭詐案例，希望讓民眾更直觀瞭解詐欺數據、強化反詐知能，進而強化打擊詐欺。

南投縣刑警大隊長蕭榮哲也就全縣今年1至11月份受理詐騙案況提出報告：就全縣13鄉鎮市分析，依序是南投市765件、草屯鎮677件、埔里鎮651；分析前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐（25.86%)、網路購物詐（10.36%)、假買家騙賣家詐騙(占7.40%)、假交友投資詐財(占6.34%)、中獎通知詐騙(占6.21%)；在財損方面總額達12.4713億，並以假投資詐騙金額佔65.04%，位居各類型第1名。

縣警局另統計1至11月共查獲詐騙集團52件、429人，查扣不法所得2億5357萬餘元，並持續溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員；並持續擴大公私協力強化「前端阻卻」，今年同期間與各金融投資機構及超商共同攔阻成功553件、金額為2億1003 萬餘元，較去年同期(2501件、1億869 萬餘元)，件數增幅221％(增加303 件)、金額為 193%（增加1 億134 萬元)。

草屯警分局亦邀請遭網路購物詐騙被害人說明分享其切身經歷，呼籲縣民於網路購物買賣時，勿因對方佯稱款項或帳號有問題，即點擊詐騙集團提供之平臺客服連結輕易轉帳，若有任何懷疑，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求警方協助，透過「瞭解詐騙」、「提高警覺」、「冷靜判斷」、「審慎查證」等防詐心法，避免落入詐騙陷阱。