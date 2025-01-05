網購新陷阱！託運認證+螢幕分享詐騙賣家　網銀密碼驗證碼全洩漏

▲刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情過後，網路購物成為民眾日常，近期假買家騙賣家案件數高居不下，警政署打詐儀錶板數據指出，假買家騙賣家詐騙案類常在前5名，近期更發現結合「分享螢幕」導致民眾財物損失，在年關將近網路購物活躍期間，民眾不可不慎。

刑事局列舉案例：北部一名年約20多歲陳男，目前待業偶爾透過臉書賣貨。於2024年12月底，他利用臉書社團刊登販賣筆記型電腦記憶體，以每單位新台幣1千元價格販售，另個臉書帳號王女主動私訊陳男，稱想透過黑貓宅急便貨運購買。

但賣家陳男未使用過該服務，故王女請陳男先透過Line聯絡物流客服填寫託運條例認證，同意物流業者可開啟第三方支付功能，等王女收到貨，款項才撥給陳男，保障雙方權益。

陳男誤信詐團話術，配合對方開啟「託運認證」並匯款3萬元，第二次操作陳男起疑，並未點選匯款，但仍遭對方轉匯4萬元，歹徒利用螢幕分享得知網銀帳號密碼、OTP碼，詐團稱認證完會將全部款項返還到原帳戶，過了一天，陳男驚覺遭詐騙，到派出所報案。

東部另名30多歲林女是金融從業人員，透過臉書販售家中幼童商品，詐團私訊後表示有意透過7-11賣貨便交易。林女請吳女填寫寄送的資料，豈料吳女表示無法完成訂購，詐團提供偽冒的7-11放心購條款連結取信賣家。

詐團同樣稱林女需開通金流實名驗證，並要求林女開啟螢幕分享，林女透過郵局網銀操作時並未驗證，對方透過螢幕分享得知林女驗證碼，遭對方盜領2萬元，無奈報警求助。

刑事局提醒，假買家會以無法下單為由，稱須先「託運認證」、「實名認證」、「開通金流服務」3大話術誘騙賣家，進而透過通訊軟體分享螢幕功能，騙取民眾帳號密碼及驗證碼後，盜刷銀行帳戶或信用卡。警方呼籲民眾網路買賣物品需透過合法認證的購物平台，或透過面交降低風險，民眾有相關疑問可打110或165反詐騙專線多加詢問。



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