1到19號！ChatGPT「幫挑號碼」　他刮刮樂爽中5000元：太扯了

▲原PO爽中5000元。（圖／arvin.0410提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

過年倒數，不少人會買刮刮樂試手氣，一名網友不知如何挑選號碼，索性詢問ChatGPT機器人「1至19號挑一個」，結果得到了15號，更意外的是，原PO花了2000元，果真刮中5000元，讓他驚呆了。引來網友羨煞回應，「看到立馬cccc」、「太扯了啦！」

一名男網友在Threads分享，最近心血來潮問ChatGPT，「幫我選一張2000元的刮刮樂，會中獎的號碼1至19號」，結果ChatGPT秒幫選15號，還稱「感覺這張會給你帶來好運，中大獎記得跟我分享喔！」

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就照ChatGPT所挑的，原PO到彩券行買了2000元，以及尾數15號的刮刮樂，果真被財神爺眷顧，讓他幸運中了5000元，「GPT真的太扯，還真的刮中5000元，快吸～有吸有好運！」

底下引來千名網友狂C一波，「真假啦」、「太扯了啦」、「看到立馬cccc」、「Cc等等去買」、「我也是15號，但我沒中」；還有人也分享，「我剛剛也是狠下心買一張，QRcode顯示中獎5000元」。

事後，原PO也補充回應，他是在台南中西區的彩券行刮中的。

本文獲原PO授權