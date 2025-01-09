基隆第7座「OPEN將」候車亭　打造社區型候車亭新風貌

▲基隆第7座「OPEN將」候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與統一超商7-ELEVEN攜手合作，共同於中山區「統一新城」打造一座以「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，並在8日由市長謝國樑、副市長邱佩琳與統一超商營運群總經理謝蓮塘等人共同主持揭幕儀式，充滿設計感的「海邊咖啡廳」候車空間，還有可愛的「OPEN將」陪伴旅客享受嶄新的候車體驗。

謝國樑致詞時，特別感謝邱副市長自從加入市府團隊以來，推動多個公私協力候車亭。作為基隆市第7座公私協力候車亭，這次改造徹底翻新了統一新城的候車環境，更是與統一集團的完美結合，他也期盼有更多企業來到基隆參與公私協力候車亭，呈現基隆更多美好的一面。

▲基隆市副市長邱佩琳與可愛的「OPEN將」合影。

候車亭翻新的過程，就像基隆改造的縮影，期盼在大家通力合作之下，為周邊建築物外牆進行配合色彩重新油漆粉刷，煥然一新。透過細膩的規劃與各單位的通力合作，成功將這處候車空間打造為社區新亮點，充分展現「城市美學走動性」的理念，讓更多角落變得更加美麗。

邱佩琳則感謝統一集團與市府合作，讓原本簡陋的候車亭煥然一新，包括將破損的地面改以湖水藍地坪鋪設，為候車空間注入清新氣息；並針對周邊雜亂叢生的樹木進行修剪，不僅改善日照，更提升整體景觀；同時修繕斑駁涼亭的頂棚並加以粉刷，讓休息的民眾也能感受愜意的社區環境；在電線桿部分，特別針對周邊凌亂外露的電線、纜線進行收整，並為電線桿重新上漆。

公車處長鄭永陽指出，市府相當感謝7-ELEVEN長期以來對城市發展的支持與投入，這次合作計畫不僅展現了企業的創新思維，更體現出企業對在地生活品質的重視與用心，這座融合在地特色與品牌精神的候車亭，也是企業回饋社會的典範。

市府副發言人曾冠誠認為，本次合作的成功，再次突顯了基隆市政府與企業攜手共創的無限可能，唯有透過持續性的公私協力，才能為市民打造更優質的生活環境，市府將持續與更多優質企業合作，以創新思維推動城市建設，讓基隆的每個角落都能展現獨特魅力，為市民打造一座充滿活力與品味的海洋城市。