邱軍肇逃撞死人！二嫂轟「天理難容」：人都死了還是不聞不問

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

以一首〈運轉人生〉翻紅的歌手邱軍(25歲)被爆去年12月27日駕車撞上排班的計程車司機，導致李姓運將重傷，送醫搶救7天後宣告不治。事後邱軍一度神隱，基隆地檢署今(7日)下午3時召開偵查庭，邱軍一身黑出庭應訊，死者的二嫂也抨擊，事發至今邱軍不聞不問，未曾打過一通電話致意，「我只能說，天理難容吧！」

▲邱軍抵達基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

邱軍2024年12月27日凌晨4時許，開車行經基隆信一路時，撞上站在馬路上排班的2名計程車司機，其中李姓男子傷勢嚴重，送醫搶救1周後仍不幸宣告不治，當下邱軍雖短暫停下，但卻未下車查看，隨後開車逕自離去。而遭撞的李姓運將傷勢嚴重，送往醫院搶救後雖一度恢復生命徵象，但仍在加護病房觀察，7天後因傷勢過重宣告不治。

邱軍在肇事逃逸後神隱多日，經警方數度傳喚後，才於12月29日凌晨首次到案，但邱卻瞞著經紀公司獨自到警局作筆錄，後續還接連參加3場跨年演唱會、參與過年特別節目錄影，絲毫不在意的態度引發外界撻伐。

今基隆地檢署下午3時召開偵查庭，邱軍也終於現身應訊，面對媒體堵訪「會跟家屬道歉嗎？」、「有喝酒開車嗎？」皆低頭不回應。

死者二嫂今表示，小叔(李男)應該也不知道發生什麼事情，就這麼莫名其妙走了，「很無奈，現在只想要小叔安息，不要再去騷擾我婆婆、家人，接下來已經全部交給司法了。」

二嫂感嘆，邱軍已經是一個成年人，不管遇到什麼事情都要自己面對，但至今還是一樣，沒有一通電話關心，甚至人已經死亡了，還是不聞不問，「我只能說，天理難容吧，公道自在人心！媒體報成這樣了，還沒有任何關心致意，這是讓我們比較心痛的地方。」

▼死者二嫂抨擊邱軍至今不聞不問、天理難容。