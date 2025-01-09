矯正協會台南分會暖心行動　蜜蘋果祝福矯正人員

▲中華民國犯罪矯正協會台南分會林燕祝會長（右2）指出，配合總會籌辦新年祝福活動，為雲嘉南地區矯正機關人員送上象徵幸福與平安的日本進口蜜蘋果，傳遞感謝與祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在新春佳節來臨之際，中華民國犯罪矯正協會台南分會林燕祝會長指出，配合總會籌辦新年祝福活動，為雲嘉南地區矯正機關人員送上象徵幸福與平安的日本進口蜜蘋果，傳遞感謝與祝福，另總會顧問送上6千隻大雞腿，幫監所人員與受刑人加菜，讓他們在也能感受到外界的溫暖與關懷。

中華民國犯罪矯正協會台南分會會長、市議員林燕祝表示，矯正人員日復一日默默守護社會的安定，此次活動目的是向每位辛勤付出的人員致以最崇高的敬意。蜜蘋果鮮紅的外皮寓意吉祥如意，每顆蘋果均貼上專屬的新春祝福貼紙，承載著協會滿滿的感恩之情。

林燕祝會長指出，這份禮物不僅是祝福，更象徵協會總會與分會之間的凝聚力，期望讓每位矯正人員都能感受到來自協會的溫暖支持。此次透過蜜蘋果傳遞溫暖，期盼在寒冬中帶來一絲新春的暖意，感謝大家過去一年的努力，並祝福新的一年健康平安順利。

台南分會預計於2025年1月10日前後，將蜜蘋果發送至雲嘉南地區各矯正機關，與全國同步啟動新年的溫暖行動。林燕祝會長特別強調，新的一年，希望所有矯正人員都能繼續以專業和熱忱面對挑戰，攜手為社會注入更多正能量，迎接光明的未來。此次活動展現的不僅是祝福，更是對守護法治精神者的深刻敬意與感謝。