　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

縱谷好湯12 ／1暖心登場！推出專屬遊程　多元支付滿額抽大獎

▲▼花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

▲花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花東縱谷國家風景區管理處特別串聯瑞穗、安通、知本的溫泉旅宿業者、溫泉商圈特色商店，共同推出「好湯好康抽抽樂」活動，第一波已送出iPhone手機、知名溫泉酒店住宿券、在地嚴選農特產等多項豐富好禮，第二波抽獎活動在各界期待下，即將於12/1登場，為了回饋廣大遊客，本次再加碼台灣PAY電子支付。

▲▼花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

今年12月1日至明年1月31日期間，任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」三家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加「好湯好康抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機，瑞穗松邑溫泉、安通紐澳華溫泉山莊、知本金聯世紀酒店住宿券，以及特色十足的大地工藝選品、縱谷嚴選的逸品好禮等共計219個豐富獎品(送完為止），讓您開心出遊，歡喜帶伴手禮回家。

▲▼花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

另外，為了鼓勵遊客一來再來、輕鬆漫遊花東縱谷，體驗更多元的在地特色，縱管處結合各大旅行社推出實惠且嶄新的遊程規劃，包括環島之星-迪士尼列車、2人成行的花漾花東觀光巴士、台東史前博物館的國家級寶物，感受慢城鳳林美好花生的藝術分享活動、享受獨特的柚香野炊buffet暮光晚餐等，綜括縱谷所有好住好吃好玩。

▲▼花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

即日起只要購買特約旅行社「縱谷好湯樂悠遊」專案遊程，既能徜徉瑞穗、安通、知本特色湯泉，品嚐部落美食、在地人文歷史…等多元精采內容，還能享有最高達600元的超值優惠！

▲▼花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

更多詳情請見「縱谷好湯樂悠遊」網頁https://www.easthotspring.com/。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
少女淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」：把妳鎖起來
快訊／葉珂宣布退出網路！
快訊／台北華中橋驚見浮屍！　研判為20多歲女性
五月天15萬張票搶光！　最後搶票時間曝
Yuma遭控先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺
快訊／陳佩琪突公布　夫妻10年收入總額
全美各大城市爆「反川示威」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縱谷好湯12 ／1暖心登場！推出專屬遊程　多元支付滿額抽大獎

睽違3年再出發！門諾精神科辦秋旅　學員驚喊：10多年沒坐火車

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館　邀您一起健康滿級分

台南做工行善　逗陣來為弱勢修築希望家園

全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

日月潭花火音樂嘉年華延至11／16舉辦　警公告交通管制措施

台南竹溪禪寺重建落成再現風華　黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪殊榮　獲經濟部優光鐸獎肯定

國土功能分區圖即將公告實施　非都市土地變更案件應及早申辦

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

縱谷好湯12 ／1暖心登場！推出專屬遊程　多元支付滿額抽大獎

睽違3年再出發！門諾精神科辦秋旅　學員驚喊：10多年沒坐火車

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館　邀您一起健康滿級分

台南做工行善　逗陣來為弱勢修築希望家園

全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

日月潭花火音樂嘉年華延至11／16舉辦　警公告交通管制措施

台南竹溪禪寺重建落成再現風華　黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪殊榮　獲經濟部優光鐸獎肯定

國土功能分區圖即將公告實施　非都市土地變更案件應及早申辦

林襄罕披婚紗！深V直逼肚臍「車頭燈外露」透視全看光 超兇身材現形

布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

五堅情無預警爆有新成員！　竟是香港超大咖男神：請多多指教

字母哥發火：不想在這可以滾　2勝7敗公鹿被爆狂打電話求交易

快訊／日本海上自衛隊「掃雷艦」起火燃燒！　1人受困

爆公視TaiwanPlus4年燒58億　葉元之批流量差、內容爛：不如廢掉

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

王識賢為玖壹壹罕見開唱！　黑衣男突衝上台奪麥...竟是超大咖男神

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

快訊／北市華中橋下游驚見浮屍！　研判為20多歲女性

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

地方熱門新聞

「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了

台南佳里吉和堂新廟落成黃偉哲致贈「正身教世」匾額

台南鹿耳門天后宮媽祖七朝朝真禮斗祈安賜福大法會

高雄左營晚間大停電！2952戶陷黑暗

慶桃園大圳通水百年　桃管處健走吸引4000民眾

2024 台灣設計展 閉幕式視覺聽覺饗宴

2千台東民眾健走森林公園　關注勞工福利

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

大溪苦茶油節　「2024永福里茶油畫趣」登場

台南竹溪禪寺重建落成黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪光鐸獎殊榮

台南首創智慧海灘成果發表守護海域遊憩安全

2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館

台南做工行善逗陣來為弱勢修築希望家園

更多熱門

相關新聞

鼎泰豐「突收肉麻服務」暖哭她！萬人讚爆：比男友還強

鼎泰豐「突收肉麻服務」暖哭她！萬人讚爆：比男友還強

一名女網友日前到鼎泰豐用餐時，有位服務生發現她桌上擺了一包中藥，竟主動送上溫水，讓她備感窩心，直呼「到底是什麼肉麻服務！」事後，她寫信給予服務生讚賞，而大票網友也盛讚，「差不多可以代替男朋友或女朋友的情緒價值了。」

花蓮振興券鎖定加碼店家　滿額抽iPhone16

花蓮振興券鎖定加碼店家　滿額抽iPhone16

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

2024台南市親子嘉年華將閃亮登場

2024台南市親子嘉年華將閃亮登場

關鍵字：

縱谷好湯暖心登場專屬遊程多元支付滿額抽大獎

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面