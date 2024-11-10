縱谷好湯12 ／1暖心登場！推出專屬遊程　多元支付滿額抽大獎

▲花東縱谷豐富的溫泉資源，包含瑞穗英雄湯、安通美人湯，以及有著「東台第一景」美譽的知本溫泉。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花東縱谷國家風景區管理處特別串聯瑞穗、安通、知本的溫泉旅宿業者、溫泉商圈特色商店，共同推出「好湯好康抽抽樂」活動，第一波已送出iPhone手機、知名溫泉酒店住宿券、在地嚴選農特產等多項豐富好禮，第二波抽獎活動在各界期待下，即將於12/1登場，為了回饋廣大遊客，本次再加碼台灣PAY電子支付。

今年12月1日至明年1月31日期間，任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」三家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加「好湯好康抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機，瑞穗松邑溫泉、安通紐澳華溫泉山莊、知本金聯世紀酒店住宿券，以及特色十足的大地工藝選品、縱谷嚴選的逸品好禮等共計219個豐富獎品(送完為止），讓您開心出遊，歡喜帶伴手禮回家。

另外，為了鼓勵遊客一來再來、輕鬆漫遊花東縱谷，體驗更多元的在地特色，縱管處結合各大旅行社推出實惠且嶄新的遊程規劃，包括環島之星-迪士尼列車、2人成行的花漾花東觀光巴士、台東史前博物館的國家級寶物，感受慢城鳳林美好花生的藝術分享活動、享受獨特的柚香野炊buffet暮光晚餐等，綜括縱谷所有好住好吃好玩。

即日起只要購買特約旅行社「縱谷好湯樂悠遊」專案遊程，既能徜徉瑞穗、安通、知本特色湯泉，品嚐部落美食、在地人文歷史…等多元精采內容，還能享有最高達600元的超值優惠！

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