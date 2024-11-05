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鼎泰豐「突收肉麻服務」暖哭她！　萬人讚爆：比男友還強

▲服務生主動送上溫開水。（圖／原PO授權引用）

▲服務生主動送上一杯溫開水。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到鼎泰豐用餐時，有位服務生發現她桌上擺了一包中藥，竟主動送上溫水，讓她備感窩心，直呼「到底是什麼肉麻服務！」事後，她寫信給予服務生讚賞，而大票網友也盛讚，「差不多可以代替男朋友或女朋友的情緒價值了。」

女網友日前在Threads提到，「今天在鼎泰豐吃晚餐，洗手前我把一些雜物拿出來放桌上，洗完手入座後，服務生主動拿了一杯溫開水給我們。」

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面對她的疑惑，服務生連忙解釋道，「因為看到妳拿了一包中藥放桌上，應該待會兒有需要配著喝。」這番話令她感動不已，忍不住在心裡笑喊「差點問她要不要跟我結婚。」

▲服務生主動送上溫開水。（圖／原PO授權引用）

▲事後，鼎泰豐也回覆感謝信。（圖／原PO授權引用）

原PO直言，「我的老天啊！號稱冷血寶貝的我整個被暖爛，暖到可以馬上抱著鼎泰豐老闆親的程度，到底是什麼肉麻服務？玩到大半夜回到家，我還是打開鼎泰豐客服信箱寫爆啊，謝謝妳給我們這麼棒的夜晚。」

事後，鼎泰豐也回信表示，「我們已經將您的來信內容，請新生店店長轉達讓Sandy知道，並請主管與所有同仁分享您的來信內容，希望您不會介意。鼎泰豐一直以顧客服務至上、品質第一為宗旨，我們會繼續持之以恆而不懈怠，全體同仁也期待有再為您服務的機會。」

對此，3.6萬網友湧入按讚，紛紛回應「男友只會叫妳要多喝熱水，人家鼎泰豐是直接奉上一杯溫開水到面前」、「我也很愛去吃鼎泰豐」、「鼎泰豐服務真的超級好，每個人都好貼心」、「有的人在那嫌鼎泰豐貴，但是他們的餐點和服務絕對值得」、「真的是觀察入微，超貼心」。

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