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國民黨團拒邀赴立院報告覆議案　卓榮泰今親上火線說明

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院去年年底三讀通過《憲法訴訟法》修正案，行政院日前對此提出覆議，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（8日）表示，不會邀請行政院長卓榮泰來做報告說明，明（10日）院會要進行覆議案表決。為此，卓榮泰今上午將親上火線，與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委林明昕以及發言人李慧芝一同針對「憲法訴訟法」修正的覆議案進行說明。

針對行政院對《憲法訴訟法》提出覆議案，傅崐萁昨表示，國民黨團會在這周五積極處理，而依《立法院職權行使法》，立法院得邀請院長做施政報告，「但國民黨團不會邀請卓榮泰來，這是浪費國人的時間與公帑」。

傅崐萁強調，《憲法訴訟法》的執掌不是在行政院，而是在司法院，今天卓榮泰對《憲法訴訟法》提出覆議，讓國民黨團非常好奇，是不是民進黨已經把司法院列為自己的司法科或司法局，才會越俎代庖。

對此，發言人李慧芝昨回應，依據憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關。

李慧芝說，行政院提出覆議的理由，是因為新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，並將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因，行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。

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