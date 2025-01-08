細數9年挺警察政績　卓榮泰：挺警察、財政永續可雙軸並進

▲行政院長卓榮泰出席。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過「警察人員人事條例」第35條等修正案，提高警察等人員退休所得替代率上限至80%。行政院長卓榮泰今（8日）在臉書貼出民進黨執政以來對警察人員的照顧政策，強調「挺警察」也顧「國家財政永續」是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。

針對立法院的修法，卓榮泰7日晚間在臉書強硬表示，「立法院強行修法，行政院礙難接受」，預算法第91條明定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

卓榮泰說，立法院通過「警察人員人事條例」第35條等修正案，提高警察等人員退休所得替代率上限至80%，造成國家財務缺口，增加國家年度歲出，卻未履行預算法91條規定先徵詢行政院意見、指名資金來源，嚴重違反法律，也破壞先前兩院就中央政府總預算協商所達成之協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

卓榮泰今以較為緩和的口氣表示，「挺警察」也顧「國家財政永續」是政府的責任，「兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行」，回首民進黨政府執政這九年，我們一直持續在打造更合理的工作環境，精進各項福利、制度。

卓榮泰表示，無論是照顧警察同仁們的醫療照護，增補人力與裝備，加薪及增訂各類勤務獎金，這些年我們已經一起證明了，「挺警察」跟「兼顧國家財政永續」可以雙軸並進、穩健向前行，政府也會持續做下去。

卓榮泰強調，行政院會盡全力捍衛民主、捍衛憲政秩序、捍衛國家財政永續，為下一個世代留下美好台灣。

▼卓榮泰喊話「挺警察」，回顧民進黨政府執政九年，精進各項福利、制度。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

