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卓榮泰接見「美台商業協會」訪團　盼解決台美雙重課稅問題

▲▼行政院長卓榮泰接見美國台灣商業協會(USTBC)訪團。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰接見美國台灣商業協會（USTBC）訪團。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（7日）接見「美國台灣商業協會」（USTBC）訪團一行。卓表示，台美經貿關係持續深化，期盼美國新政府上任後，台美雙方能在既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的。卓也期盼，USTBC持續向美國政府表達解決台美雙重課稅問題的重要性，並期待「台美21世紀貿易倡議」第二批協定談判能儘早展現成果。

卓榮泰致詞時首先感謝USTBC積極推動台美企業交流合作，半年內二度率領企業代表來台訪問，尤其本次訪團組成產業類別多元，涵蓋半導體、金融、國防、學術及醫療等領域，展現台美雙方多元合作關係。

卓榮泰指出，儘管近年來面對全球疫情及地緣政治緊張等挑戰，但台灣在全體國人共同努力，以及其他民主夥伴國家協助下，於2016至2023年的平均經濟成長率仍達3.2%，去年更預測達4.27%，其中半導體產業扮演相當重要的角色，同時新創、傳統產業及中小企業也做出相當大的貢獻。

針對台美經貿關係，卓院長指出，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已於去（2024）年12月10日生效，希望第二批協定談判能夠儘早進行，並期待透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等雙邊合作基礎，進一步深化台美雙方合作基礎。

卓榮泰特別感謝美國行政及立法部門對解決台美雙重課稅問題採取積極立場，有助促進雙向投資及合作，期盼USTBC持續向美國政府表達此議題的重要性，為雙方產業及人民創造投資利益。

卓榮泰也感謝美國國防部去年發布「國防產業戰略」（NDIS），將台灣納入友岸外包（friend shoring）的全球網絡之中，給予台灣加入美國國防產業供應鏈的機會。卓院長強調「科技就是國力，經濟安全就是國家安全」，未來台灣也會持續與民主夥伴國家深化產業與國防等各方面合作。

卓榮泰指出，美國總統當選人川普的新政府即將上任，行政院對此已召開台美經貿工作小組，由鄭麗君副院長及龔明鑫秘書長共同領軍，希望未來能夠加大台美雙方的經貿、投資、採購等合作，包括能源、農產品、科技產品、醫療產品等項目，都是我國合作的對象。卓院長也期盼在美國新政府上任後，能夠在台美既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的。

訪團團長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞時表示，美國即將在幾週內進行民主權力的轉移，美國商界普遍認為美台關係是健康且蓬勃發展的，不論在蔡英文前總統任內，或是現任賴清德總統，過去8年美台雙邊關係穩定發展，並創造許多新的機會。

韓儒伯指出，目前台灣對美國的對外投資占總投資的30%，避免雙重課稅已成為美台關係的重要議題，透過雙方簽署「避免雙重課稅協定」，將有助於促進雙邊投資。韓儒伯會長說，美國企業界都在期待未來川普政府上任後的貿易政策走向，將會帶來哪些機會與挑戰，期望美國新政府上任後，美台關係能夠保持延續性、透明性及穩定性，USTBC會員們也將持續與台灣政府繼續合作交流。

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