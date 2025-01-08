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包廂低消6萬！黃國昌爆：吳乃仁去年出入高檔餐廳　一旁有北檢檢察官

▲▼黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

民眾黨代理主席、立院民眾黨團總召黃國昌今（8）日質詢時，提及台糖前董事長吳乃仁仍欠國庫1.74億元，卻出入高檔餐廳、開BMW 7系列名車。黃國昌8日晚間再爆，吳乃仁於去年12月底現身包廂低消6萬的某高檔餐廳，席間竟有台北地檢署徐名駒等一票檢察官，喊話法務部長鄭銘謙回答徐有無逾越檢察官倫理守則？

黃國昌8日晚間於臉書表示，今天在經濟委員會針對民進黨派系大佬、總統賴清德為其清白賭上政治生命的吳乃仁，賤賣台糖土地，服完刑後，未償還造成國家的損失，加計利息反倒愈欠愈多，高達1.74億賴著不還一事提出質詢。

黃國昌提及，自己知道吳乃仁雄厚的新潮流政治背景，加上賴清德的力挺，讓台糖很為難，所以台糖以「吳乃仁名下查無財產」替其遮掩，連帶台北地院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人損失的綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存。

黃國昌指出，除了今天質詢揭露吳乃仁出入乘坐BMW 7 系列豪車、屢屢與政商權貴同赴海峽會高檔餐廳以外，自己接獲檢舉，吳乃仁的政治影響力，連檢察官都得敬他三分，「去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官」。

黃國昌喊話曾擔任過廉政署長的鄭銘謙，「徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線？低消6萬的包廂由誰買單？席間又談了些什麼內容？」這些問題除了有賴鄭銘謙的回答，也考驗著我國司法獨立的底線與檢察官的官箴，是不是又會因為事涉民進黨大佬，再次往後退縮。

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