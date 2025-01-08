喊話藍白同意「憲訴法覆議案」　民進黨：勿封殺憲法法庭丟包高虹安

▲民進黨召開「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院藍白黨團去年年底強勢通過《憲法訴訟法》修正案，行政院日前提出覆議，立法院國民黨團總召傅崐萁表示，不會邀請行政院長卓榮泰做施政報告，周五院會進行覆議表決。對此，今（8日）民進黨立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢、律師陳又新召開「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，呼籲藍白莫再封殺憲法法庭，歸還憲法賦予人民的救濟權，不要阻擋行政院所提覆議，捍衛憲政秩序，守護人民的基本權利。

吳崢表示，國民黨及民眾黨在立院沒收討論，使用人數暴力，強修《憲法訴訟法》，按藍白通過之新法，憲法法庭做成評議最少需10名大法官，如今半數大法官因屆期任滿，只有8位大法官，導致未來憲法法庭無法做出評議，將被藍白癱瘓，無法進行違憲的審查，守護人民的權益，他呼籲藍白不要再封殺憲法法庭，更不要阻礙社會的進步，人權的保障。

吳崢表示，憲訴法惡修通過後，行政院日前也提出了覆議，等待立法院處理覆議的程序， 但有消息指稱，國民黨要把憲訴法覆議中，行政院長卓榮泰表達意見的詢答環節取消，壓縮社會對憲訴法的討論及認識，這是國民黨和民眾黨心虛不敢讓惡修後的憲訴法在立院內受討論。

吳崢呼籲藍白，讓行政院長卓榮泰在立院議場上針對覆議進一步說明詢答，讓社會大眾了解切身相關的議題，同時同意覆議，不要用之前倉促通過的修惡版本封殺憲法法庭，封殺人民權益救濟最後的管道。

吳崢提到，本周末藍白兩黨上街抗議司法體系不公的行動 非常荒謬，藍白一方面抗議不公，一方面帶頭破壞台灣的司法體制，這才是破壞司法獨立的元凶；民眾黨新竹市長高虹安，因為助理費詐領，一審被判7年4個月，但高院法官認為《立法院組織法》相關條文不夠明確，所以為高虹安申請憲法解釋，高虹安的例子更加證明只要是中華民國國民，法律有相關疑義都可尋求憲法法庭協助，如藍白再次反對憲訴法覆議，封殺憲法法庭運作，豈不是丟包高虹安？更封殺了人民的權利救濟。

吳沛憶表示，近期看到藍白立委聯手，強行通過憲訴法，摧毀了台灣民主及司法獨立性，而且，民眾黨還要在1月11日要發起集會遊行，國民黨也加入響應，企圖用政治手段，恫嚇司法獨立性，更是再一次傷害台灣民主。

吳沛憶直言，藍白繼國會擴權法案後，不讓司法院及受影響的部會完整說明的機會，在立法院又未經充分實質協商、没收記名表決，甚至韓國瑜院長違反議事中立，也没收立委們登記發言的機會，逕自強行通過憲訴法，即是要癱瘓憲法法庭、司法獨立，藉此阻擋國會毫無顧忌的通過違憲的法案，明顯違背憲政制度下權力分立與相互制衡。

吳沛憶指出，美國大法官金斯伯格曾比喻國會剝奪人民的保障，就是「好比叫人在滂沱大雨中，把傘丟掉，因為他們沒淋到雨」，但藍白癱瘓憲法法庭，就是在雨天收傘，讓人民淋雨，因為大法官是保障人民權益，非常重要的機制，影響的是人民99%的救濟案。

吳沛憶說，近幾年釋憲最具代表性的，就是大法官做出釋字748號解釋，讓台灣成為亞洲第一個同婚的國家，因為這號解釋，所代表的意涵是權利平等、價值平等、包容等彰顯台灣自由平等的價值，因此，若當初沒有憲法法庭的無懼社會壓力的做成解釋，可能「同婚合法化」在公投案就止步了，也才有後續748號施行法的誕生。不止如此，包括釋字457號，促進兩性地位之實質平等，釋字261號促成了國會全面改選等憲政價值，都是凸顯憲法法庭重要性。

律師陳又新則表示，憲法法庭絕對不是跟人民權益甚至人民參與訴訟無關，而是有相當高的關聯性。一般訴訟程序包括一審、二審、三審，乍聽之下與憲法法庭無關，但是一般法院審理案件必須依照法律、判例或是行政機關的解釋，例如稅務案件大多是依照行政機關的函釋，因此當人民在這類案件想要爭取自身權益時，就必須透過憲法訴訟，由大法官來做出解釋，說明行政機關函釋是否牴觸憲法或法律，來維護民眾權益。

陳又新指出，依照司法院公布資料，憲法法庭的聲請案件，有高達99.1%共6707件案件，都是來自民眾聲請。例如稅務案件，人民會不會被多課稅、課稅合不合理，都是大法官做出解釋來完成救濟。

陳又新表示，此外，現在憲法法庭還未結案的案件中，也有高達95%是人民聲請案件，因此當目前憲法法庭被藍白用人事同意權加上憲法訴訟法修惡的雙重限制下，癱瘓了憲法訴訟的運作，高達95%共441件的未結案人民聲請案件，都將全部停擺。

陳又新進一步補充，在受影響而停擺案件中，包括非常重要的性別暴力追訴期議題，社會上metoo案件發生後，根據研究顯示，絕大多數的受害者需要經過十幾年以上的時間，才有辦法讓自己的身心狀況足以鼓起勇氣來處理，在這個狀況下，法律追訴時間很可能已經過期，而透過新修法的方式也無法溯及既往來幫助受害者。

陳又新強調，因此，目前正在大法官手上的案件就包括認為追訴期太短，在性暴力案件中對受害者保障不足而有違憲可能的聲請案，很遺憾如此重要的聲請案，目前也停擺，因此希望社會大眾一起來重視，憲法法庭與人民切身相關，非常需要憲法法庭可以正常運作。