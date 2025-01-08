林秉文「民主逃亡」司法奇蹟　白委對比柯文哲7000萬＋腳鐐：不公平

▲柯文哲、林秉文。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

涉88會館地下匯兌案的林秉文棄保潛逃遭通緝後，竟於8日狂發臉書文稱逃亡不是因為司法，而是有太多個人的事要處理，遭國民黨立委徐巧芯要求回來接受審判後，反嗆「回去的時間是我自己來訂」，要藍白支持者小心「魚死網破」。民眾黨立委張啓楷痛批，林秉文「民主逃亡」是台灣司法的奇蹟，對比前民眾黨主席柯文哲案，柯7000萬交保加電子腳鐐、林300萬沒電子腳鐐還跑出去，顯示出不公平。

張啓楷8日晚間表示，因涉及88會館地下匯兌案兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝的「百億賭王」林秉文，棄保潛逃期間，8日在臉書大剌剌連發「廢文」，跨海為友人叫屈，動機為何引起外界揣測，他則呼籲林秉文返台投案，坦然面對司法，如實交待案情，切莫想方設法，尋求其他旁門左道。

張啓楷指出，林秉文提到「豬不是笨，只是單純」，並幫陸委會副主委梁文傑喊冤說，吃飯、喝酒是他個人的生活方式，「只因在同一個鏡頭下打了一聲招呼，不過短短一句話」，卻可以進行莫須有的指控，以及「我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控」。

▲涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

張啓楷批評，這個「百億賭王」真是太囂張了，也是台灣司法的一個奇蹟，把司法當「塑膠」來「踢館」嗎？對比前民眾黨主席柯文哲的案子，更顯示出當中的不公平。

張啓楷說，柯文哲第二次交保是7000萬，林秉文洗錢重罪罪證確鑿300萬交保，天差地別；柯文哲還需戴上電子腳鐐，但過去只有性侵和殺人犯才戴，全台灣只有100個人有戴，「可是柯文哲為什麼要吞下去？無奈跟委屈！因為他爸爸病重，93歲了！他必須要交保出去。」

「你看！林秉文有電子腳鐐嗎？他如果有電子腳鐐跑得出去嗎？今天敢這麼囂張嗎？」張啓楷強調，對比柯文哲受到的不公平待遇、林秉文跑出去，再往前看，之前還有一個陳啓昱，掏空國營事業台鹽綠能11億，被求償140幾億元，第一次無保請回，第二次150萬交保，結果還出去逛大街，從高雄跑到桃園去逛夜市，有夠離譜。

▲柯文哲第二度獲釋時，右腳戴上電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷質疑，同樣是北檢辦柯文哲案的檢察官，「超思進口雞蛋案辦到哪裡去了？」所有涉案約談的人都交保出去了，兩個最關鍵的人，包括前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢都沒事，難怪司法會被人看不起，林秉文敢這樣嗆。

張啓楷說，當司法可以允許洗錢重犯棄保潛逃，在社交媒體上公然嘲諷時，是否應該反思這樣的司法還有何威嚴？一邊是辛苦追查的檢警單位，另一邊卻是司法體系對某些人的優待與縱容，這是對努力查案的基層人員最大的侮辱。

最後，張啓楷痛批，林秉文正在進行的是民主的逃亡「我的逃亡，我做主」，民進黨執政8、9年來，不但弊案連連，人民納稅錢被打水漂，如今連本來就已無公信力的司法、「皇后的貞操」，都被涉貪和作奸犯科的「綠友友」無視甚至公然嘲弄，真是讓人瞠目結舌。