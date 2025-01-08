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點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

▲▼國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日揚言罷免41席藍委，國民黨則喊話「以罷制罷」反制。對此，作家「漂浪島嶼」今（8日）指出「16立委危險名單」，影響罷免因素有二，第一「第三勢力得票數」、第二「相差5000票左右」，所以查核2024區域立委得票數，大概得到藍八綠八的危險席次。但罷免投票率要拉升不易，除非出大包，否則再仇恨也難翻盤，所以大罷免純屬激勵口號，實算影響不大，萬一罷免倒輸席次，反而重創士氣。

漂浪島嶼發文表示，大罷時代相互叫陣，綠罷藍41，藍罷綠38，在青鳥怒火，小草悲憤情形下，似乎不惜死拼血鬥，也要全面報復！

漂浪島嶼表示，但是叫陣歸叫陣，冒火歸冒火，政治還是冷酷現實，會在一定基礎上躍進翻盤，但是不可能匪夷所思憑空炸現，基本上罷免成功率，還是建立在2024區域立委得票數上。

漂浪島嶼分析，以2024區域立委得票數為基底，影響罷免因素有二，第一、在藍綠對罷的態勢下，選區中第三勢力得票數，一旦集中一黨，就足以構成影響罷免的關鍵，第二、相差5000票左右，容易受到現今支持度、厭惡度的影響，較有著翻盤機率，所以用兩個影響罷免因素，查核2024區域立委得票數，大概得到藍八綠八的危險席次。

這16席危險立委名單分別是，國民黨8席的李彥秀、葉元之、涂權吉、廖偉翔、林思銘、游灝、丁學忠、黃建賓，民進黨8席則是吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、李柏毅、陳俊宇、鐘佳濱、楊曜。

▼作家漂浪島嶼列出「16立委危險名單」。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼，點圖放大）

▲▼作家漂浪島嶼列出「16立委危險名單」。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼）

漂浪島嶼指出，像是國民黨李彥秀112743票，在第三階段投票，遇上高嘉瑜95241票及吳欣岱26382票的合流，罷免就可能通過。同樣的，民進黨吳思瑤91958票，遇上張斯剛71837票及侯漢廷28510票，罷免也可能過關。

漂浪島嶼再指，但是一些選區，像是于美人、陳永和、蔣月惠、郭璽、王婉諭、歐巴桑聯盟等票數，原有支持者會如何變化相挺，動向就不一定，可能造成罷免翻盤，可能鞏固原有當選者。

漂浪島嶼直言，因此在點名的16席之外，其他都是相對穩定，像是仇恨值超高的徐巧芯89727票，贏過許淑華76113票，差距12000多票，就算綠營恨到牙癢癢，罷免成功也很難。而橫掃議場的郭國文97981票，贏過無黨籍（前民進黨）陳昆和76614票，差距20000多票，藍營視為暴衝公敵，卻是莫奈他何，根本難以罷免。

漂浪島嶼認為，所以仇敵誠可恨，選區更現實，罷免投票率要拉升不易，選票超過1、2萬票，除非個人出大事，政黨出大包，否則再仇恨也難翻盤。所以大罷免純屬激勵口號，真正可能罷免成功，也只有藍八綠八的危險席次。

接著，漂浪島嶼指出「藍綠利弊」，對於民進黨，罷免算對賭，本來席次就輸，但是如果罷免超過九席，並且補選成功，贏過藍白合作席次，罷免就有意義。這也是逼著藍白提倒閣，重新全面改選，藍白不願之下，只能期求罷免來翻盤立院。

漂浪島嶼再指，對於藍白，國民黨算陪著罷，原本藍白合作就贏，就算再贏席次，對於投票影響不大，除非遇上宇宙洪荒驚天大變，不用罷免38席，只要罷免14席，藍白合作補選成功，贏得可以罷免總統成案的2/3席次，就是全面改寫政局，但是現實算藍柯一夢。

漂浪島嶼說，綠藍白各有算計，但是火旺柴濕的選盤基本勢，讓現實罷免成功機率，可能就是藍八綠八的零星陣地戰，不會產生重大效果，但是卻可能影響選舉的戰略謀算。

漂浪島嶼再說，因為無論綠營批評件件亡國法案，不斷累積的青鳥憤怒，以及藍白控訴專權治國、司法不公，加深藍軍、小草的仇怨，都是為下一場縣市、總統大選，鋪設灑油的薪柴，等著時機到東風起，就一把怒火過江，燒到選情大翻盤。

漂浪島嶼強調，但是現今將怒火燒在罷免上，實算影響不大，甚至萬一罷免倒輸席次，反而重創士氣。所以因為個人不悅或是一時怒氣，失去為縣市、總統、立委大選，不斷鋪設凝聚的民意螺旋，完全是短視或不顧大局，好像拖大軍去跳港。所以大罷免行動，在各黨內各有歧見，擔心出拳時機太早，打不死敵人，還反被修理，所以敵營未先罷，本營先失火。

最後，漂浪島嶼總結，大罷免時代，喊得很怒火，投得很星光，對於人民當然希望相互廝殺、成群下台，加速政治更替。但是這樣的大罷心願，終究失落，只能等數年，如果鳥怒草仇怒火未息，再投個夢境中的政治清明。

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