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曾名列十大惡人榜！遭通緝18年「大咖毒梟」遭押解抵台　正面曝光

記者黃哲民／台北報導

曾名列台灣「十大惡人榜」的毒梟黃正成，2007年在泰國涉嫌遙控走私海洛因毒品來台被查獲遭通緝，後來在當地被判刑50年入獄，2024年11月他遇泰王大赦提前服刑完畢。調查局與泰方合作，8日押解黃男回台歸案，稍早黃正成已返抵桃機，其正面曝光。

▲曾名列台灣「十大惡人榜」的毒梟黃正成遭押解返台。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

▲曾名列台灣「十大惡人榜」的毒梟黃正成遭押解返台。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

現年72歲的黃正成2007年間涉嫌將毛重24.18公斤的一級毒品海洛因，夾藏在木桌家具走私來台，遭調查局查獲後滯泰不歸，基隆地檢署2007年12月7日發布通緝，至今已18年。

而黃正成在通緝期間，又涉嫌在泰國遙控走私毒品來台，調查局近年破獲總重逾100公斤的毒品走私案，其中6件跟黃男有關，黃男被視為「跨國神秘毒梟」、列入所謂「全台十大惡人」榜，是其中最大咖的毒販。

▲曾名列台灣「十大惡人榜」的毒梟黃正成遭押解返台。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

調查局與泰國執法機關合作，2009年1月在泰國清萊逮捕黃正成，泰國法院以輸出毒品罪判黃男50年徒刑定讞，送進泰國清萊中央監獄服刑，後因泰王大赦，黃男去年11月15日服刑完畢，在泰國坐牢逾15年。

調查局透過駐泰國法務秘書與泰國移民局合作，加上刑事局與移民署協助，順利爭取押解黃正成回台，於8日下午搭乘華航班機返抵桃園機場，稍早黃正成已抵台，只見滿頭白髮、身形消瘦的黃男身穿黑色外套、牛仔褲、拖鞋，手上拎著一個黑色垃圾袋現身，入境後由航調處逮捕解送基檢歸案。

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