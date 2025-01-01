桃園男「閃兵役」躲國外16年遭通緝！拿美國護照返台被判刑

▲潘姓男子滯留國外躲避兵役，回台後投案被判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名潘姓男子為了避免徵兵，以觀光的名義出國，接著長期滯留國外不歸，直到除役年齡才返台，規避服役的國民義務。桃園地院簡易庭審理後，妨害兵役治罪條例，判潘男6個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，並區支付公庫30萬、服240小時義務勞務。

根據判決書內容，潘男2008年前自知為役齡男子，為了避免徵兵處理，以出國觀光的名義，申請核准出境，獲准後立即出境，並且滯留海外不歸，因而受到通緝。

潘男飛往海外以後，直到除役年齡，才持美國護照入境，並且前往高雄市政府警察局左營分局文自派出所投案。檢方偵結後認定，潘男以國外就學的名義申請核准出境，屆期後滯留國外不歸，直到除役年齡才返台，透過這種方式規避服役的國民義務，破壞我國兵役制度之公平性，妨害國家兵役徵集管理，因此依照妨害兵役治罪條例起訴，並建請從重量處。

桃園地院簡易庭審理後認為，潘男明知役齡男子皆有依法服兵役之義務，經以觀光名義核准出境後屆期未歸，經過催告仍未返國，長期滯留國外，破壞兵役制度之公平性，損及潛在之國防動員兵力，所為實非可取。

不過，法官考量潘男坦承犯行、主動到派出所投案，衡量案件所生之危害、潘男的智識程度、生活狀況、素行及飯後態度等一切情狀，最終判處潘男6個月有期徒刑，可易科罰金、緩刑2年，期間交付保護管束。且判決確定後一年內，要向公庫支付30萬元，以及提供240小時的義務勞務，全案仍可上訴。