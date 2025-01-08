通緝18年神秘毒梟曝光！曾列「台灣10大惡人」　今泰國押解返台

▲黃正成（左2）涉走私毒品來台、逃亡泰國被通緝，曾被列入所謂「十大惡人」，今（8日）從泰國被押解回台歸案。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

曾名列台灣「十大惡人」榜的毒梟黃正成，2007年在泰國涉遙控走私海洛因毒品來台被查獲，黃男滯留泰國被通緝，後於當地落網被判刑50年入獄，去年（2024年）11月因泰王大赦而提前服刑完畢，調查局與泰國執法機關合作，今（8日）將押解黃男搭機回台歸案。

調查局航業調查處於2007年間，查獲黃正成涉將毛重共24.18公斤的第一級毒品海洛因，夾藏在木桌家具走私來台，移送基隆地檢署偵辦，黃男滯留泰國不歸，2007年12月7日被基檢發布通緝至今。

黃正成在通緝期間，仍涉嫌在泰國遙控走私毒品來台，調查局近年破獲總重逾100公斤的毒品走私案，其中6件跟黃男有關，黃男被視為「跨國神秘毒梟」、列入所謂「全台十大惡人」榜，是其中最大咖的毒販。依《獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點》，黃男所涉販毒罪嫌，懸賞獎金為100萬元。

不過調查局與泰國執法機關合作，2009年1月在泰國清萊逮捕黃正成，泰國法院以輸出毒品罪判黃男50年徒刑定讞，送進泰國清萊中央監獄服刑，後因泰王大赦，黃男去年11月15日服刑完畢，在泰國坐牢逾15年。

調查局透過駐泰國法務秘書與泰國移民局合作，加上刑事局與移民署協助，順利爭取押解黃正成回台，將於今天下午搭乘華航班機返抵桃園機場，入境後由航調處逮捕解送基檢歸案。