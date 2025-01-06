美國進口床墊藏480塊大麻磚！市價1.75億　前廚師收16萬辦事慘了



記者張君豪／台北報導

一名曾犯詐欺、毒品案件的吳男（35歲）出獄後本來在某餐廳擔任廚師，但因經濟壓力較大入不敷出，透過網路瀏覽打工賺快錢方式，結果小白兔誤入叢林，在Telegram通訊軟體上認識跨國毒梟，對方以先支應16萬元費用讓他負責在台灣接貨；警方從去年6月發現一批遠從美國洛杉磯運來台的大型獨立筒彈簧床，保值報價卻僅有5萬元新台幣，關務署人員與警方認為與常理不符，保三總隊出動大型X光機掃描三只床墊，發現內藏大麻磚480塊，淨重117公斤，換算市直達1.75億新台幣，循線逮捕這名操盤運毒的吳姓廚師。

▲吳男進口1.75億大麻磚遭檢警逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

高雄地檢署檢察官簡弓皓指揮刑事局偵三大隊，針對未將大麻列入毒品管制之國家，進行風險分析調查，2024年6月間發現有海運公司從美國洛杉磯進口貨輪艙單內容物是三只獨立筒彈簧床墊、在台灣隨處可購得的床墊居然有人大費周章專程從美西走海運進口，引發檢警關注。





刑事局會同高雄三民一分局、新北金山分局、台北市刑大毒緝中心、中市刑大隊偵一隊、保三總隊第二大隊共組專案小組，去年6月14日在這批床墊報關時動用大型X光機掃描並開箱查驗查驗，確認3組床墊均夾藏第二級毒品大麻磚共計480塊，淨重達117公斤。

專案小組按兵不動，會同關務署人員先查扣該批大麻磚後放行，跨國運毒集團相當狡猾，先虛報台中市北屯區某照相館為收貨地點，觀察毒品床墊有無遭警方盯上，吳嫌則在附近監控，再聘請某搬家公司人員到場收取床墊，轉運到桃園介壽路租屋處收貨，警方則全程監控，直到吳男在桃園租屋處內出現收貨時才上前表達身分逮人。





警方調查，販毒集團採用香港電影《門徒》手法進行跨國毒品交易，由隱身在幕後的主嫌透過電報通訊軟體連絡美國洛杉磯的同夥出貨，只告知吳嫌到貨日期和領貨時間地點，這批市價1.75億大麻磚的報關人和收貨人都是吳男。

毒梟犯案手段綿密，連支付吳男16萬元走路工費用都是透過死轉手方式，去年初以小弟先把錢放置在桃園虎頭山公園停車場及桃園某公園垃圾桶，再通知吳男到垃圾桶取出現金，吳男拿錢後租屋、辦理報關通關領貨、找搬家公司運輸貨品等工作都是他獨力完成，直到他在去年6月14日當天遭警方逮捕後，才醒悟自己只是跨國運毒集團用完就丟的免洗筷。





警詢過程中吳男全力配合警方，頻頻喊冤說就是想賺快錢才會聽命辦事，但這起跨台美480塊大麻磚走私案，從連絡進口報關、領貨、搬運、拆貨都是吳男一人所為，警訊後依觸犯懲治走私條例及毒品危害條例移送高雄地檢署複訊，吳嫌因涉嫌進口價值逾億大麻磚，影響台灣治安及妨害國人健康犯行嚴重，檢察官聲押後法院裁定羈押禁見。

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