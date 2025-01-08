林秉文「棄保潛逃」臉書竟狂發文　凌濤轟：檢調一點威嚇力都沒有

▲林秉文棄保潛逃中。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

「百億賭王」林秉文涉及88會館地下匯兌案，近日棄保潛逃遭新北地院通緝，今（8日）卻在臉書多次發文透露心聲，更聲稱「逃亡不是因為司法問題，而是個人因素需要時間處理」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，警政署刑事警察局在幹嘛？IP不用查嗎？怎麼會有一個失控的通緝犯一直發文？這是什麼樣的中華民國司法？檢調一點威嚇力都沒有了嗎？88會館牽涉的水到底多深？就像大黑洞一樣。



凌濤於節目《新聞大白話》表示，一個棄保潛逃的林秉文，可以一直在臉書發文，內政部警政署刑事警察局在幹嘛？IP不用查嗎？而且林秉文不是只發一則，而是一直發一直發，已經發了兩、三個小時，追查到了嗎？

凌濤表示，林秉文說「我自己的問題，我什麼時候回來自己決定」，但現在不是林可以決定，因為已經被通緝了，所以是警察、行政、司法決定林秉文你該回來了，結果林秉文竟然還在說自己決定？

凌濤直言，刑事警察局現在就應該鎖定，一定要把林秉文抓出來，怎麼會有一個失控的通緝犯一直在臉書發文？這是什麼樣的中華民國司法？一點公信力都沒有嗎？檢調一點威嚇力都沒有了嗎？刑事警察局偵查能力在哪裡？

凌濤批評，每年砸了幾百億在防詐與偵查上，但到現在正式要用的時候，卻看到整個台灣政局碰到88會館就會繞一圈，「林秉文、郭哲敏到底牽涉的水多深？88會館就像是中華民國的大黑洞一樣」。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）