來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

▲賈西亞是西班牙納瓦拉大學法律與國際關係系的學生，來台灣交流。（圖／翻攝自臉書／Federación Hípica de Castilla y León）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙22歲女大生賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）來台灣交流，期間赴泰國旅遊，卻在今年1月3日命喪大象保護園區。針對此案，泰國地方當局6日表示，38歲象夫提拉育（Theerayut Inthaphudkij）面臨過失致死指控。

海峽時報、BBC等報導，賈西亞2024年12月26日與男友一起前往泰國旅遊，到了2025年1月3日這天，兩人來到泰國南部一處大象園區參與體驗活動，這些活動包括在池塘替大象洗澡等。

▲賈西亞2024年12月26日與男友一起前往泰國旅遊。（圖／翻攝自TikTok）

只不過在活動開始之後，45歲母象Phang Somboon把賈西亞推倒，且這一切就在賈西亞男友眼前發生。目擊者透露，當時大象受到驚嚇，把賈西亞推向池塘邊緣，造成賈西亞頭部受到致命傷。

儘管賈西亞受傷後被送往安達曼國際診所（Andaman International Clinic），但後來宣告不治。賈西亞遺體後來被送往醫療機構進行驗屍，相關單位聯繫家屬以確認身分，西班牙駐泰國曼谷領事館正在協助家屬。先前報導稱，賈西亞是西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）法律與國際關係系的學生，且參加學生交換計畫來到台灣淡江大學進行交流。

針對此案，攀牙府旅遊與體育辦公室6日表示，38歲象夫提拉育（Theerayut Inthaphudkij）面臨過失致死指控，因為他負責照顧的大象造成西班牙遊客死亡。

▲事發當下，賈西亞男友也在場。（示意圖／達志影像／美聯社）

此案再度引發外界對於泰國大象觀光產業的擔憂。部分動保組織認為，替大象洗澡可能會打亂牠們的自然行為，也可能帶來傷害，讓牠們承受不必要的壓力。善待動物組織（PETA）指出，任何允許人類以任何方式觸摸、餵食、洗澡或與大象近距離互動的園區，並非大象的庇護所，且會讓遊客與動物處於危險之中。

此前泰國就曾發生過大象殺害遊客而象夫面臨類似過失指控的事件。2017年，泰國芭達雅一隻大象導致一名陸籍導遊死亡、另外2名遊客受傷，隨後大象營老闆與一名象夫被控疏忽致死與傷害相關罪名。