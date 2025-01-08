　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲賈西亞是西班牙納瓦拉大學法律與國際關係系的學生，來台灣交流。（圖／翻攝自臉書／Federación Hípica de Castilla y León）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙22歲女大生賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）來台灣交流，期間赴泰國旅遊，卻在今年1月3日命喪大象保護園區。針對此案，泰國地方當局6日表示，38歲象夫提拉育（Theerayut Inthaphudkij）面臨過失致死指控。

海峽時報、BBC等報導，賈西亞2024年12月26日與男友一起前往泰國旅遊，到了2025年1月3日這天，兩人來到泰國南部一處大象園區參與體驗活動，這些活動包括在池塘替大象洗澡等。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲賈西亞2024年12月26日與男友一起前往泰國旅遊。（圖／翻攝自TikTok）

只不過在活動開始之後，45歲母象Phang Somboon把賈西亞推倒，且這一切就在賈西亞男友眼前發生。目擊者透露，當時大象受到驚嚇，把賈西亞推向池塘邊緣，造成賈西亞頭部受到致命傷。

儘管賈西亞受傷後被送往安達曼國際診所（Andaman International Clinic），但後來宣告不治。賈西亞遺體後來被送往醫療機構進行驗屍，相關單位聯繫家屬以確認身分，西班牙駐泰國曼谷領事館正在協助家屬。先前報導稱，賈西亞是西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）法律與國際關係系的學生，且參加學生交換計畫來到台灣淡江大學進行交流。

針對此案，攀牙府旅遊與體育辦公室6日表示，38歲象夫提拉育（Theerayut Inthaphudkij）面臨過失致死指控，因為他負責照顧的大象造成西班牙遊客死亡。

▲事發當下，賈西亞男友也在場。（示意圖／達志影像／美聯社）

此案再度引發外界對於泰國大象觀光產業的擔憂。部分動保組織認為，替大象洗澡可能會打亂牠們的自然行為，也可能帶來傷害，讓牠們承受不必要的壓力。善待動物組織（PETA）指出，任何允許人類以任何方式觸摸、餵食、洗澡或與大象近距離互動的園區，並非大象的庇護所，且會讓遊客與動物處於危險之中。

此前泰國就曾發生過大象殺害遊客而象夫面臨類似過失指控的事件。2017年，泰國芭達雅一隻大象導致一名陸籍導遊死亡、另外2名遊客受傷，隨後大象營老闆與一名象夫被控疏忽致死與傷害相關罪名。

來台灣交流！西班牙22歲女大生赴泰旅遊　被大象攻擊亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司發聲「研擬解約」
快訊／柴山嚴重車禍！19歲男騎士頭部重創命危
饗饗食物中毒案擴大！1／5有814人用餐
快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中
屏東水溝裡有鱷魚！凍僵乖乖被逮
快訊／饗饗食物中毒擴大！累計通報32人　復業申請駁回
快訊／下班注意！國3砂石車衝出邊坡　匝道緊急封閉
來台灣交流！淡江女大生遊泰被大象攻擊亡　象夫慘了
獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名
民眾爆吃鼎泰豐嘔吐腹瀉！北市衛生局稽查揪「2缺失」
北港鎮農會驚爆集體A錢！女會計搬走1.2億
台電版奧運驚見超狂正妹！　起重機、堆高機都會開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

杜魯道請辭加拿大總理　方慧蘭、趙美蘭6大熱門接班人選

來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛　泰男惡劣行徑曝光

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

杜魯道請辭加拿大總理　方慧蘭、趙美蘭6大熱門接班人選

來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛　泰男惡劣行徑曝光

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

北韓軍赴俄死傷慘重！烏軍掌握監聽內容　討論半夜「該如何收屍」

百萬美元豪宅毀了！洛杉磯野火狂襲　居民曝煉獄場景：56年沒見過

緯穎2024年每股賺126.57元　創歷史新高

中國宣布鋰礦儲量躍升至「世界第二」　官方稱：重塑全球格局

快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司切割「研擬解約」：無法容忍

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

豪宅「無量大逃殺」中！菲神曝對話：一堆下殺還是沒人看

特力2024全年營收近368億元　今年挑戰雙位數成長

年收破億！蔡阿嘎擁7間北市房　他驚「YT這麼好賺？」網曝賺翻真相

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

這是43歲的宋智孝你信？辣露美乳與事業線身材太狂

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

人妻上台擁吻樂團主唱　尪狠斷10年婚

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

全球陰莖尺寸排行出爐！　台男輸日本贏南韓

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

烏軍無人機遭貓掌拍落　畫面曝光

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

美麥當勞也取消「多元平等包容」計畫

更多熱門

相關新聞

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛

泰國非營利組織近日救援了一名80歲的女遊民，經調查才發現，她是因為被前女婿闖入家中性侵與虐待，害怕再度遭到迫害，才會逃離家中，露宿街頭。嫌犯為了逼迫被害人替他口交，甚至數度掌摑前岳母。警方獲報後深入調查，目前已成功逮捕涉案男子。

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

找到了！《玫瑰的故事》男星赴泰失蹤超3天

找到了！《玫瑰的故事》男星赴泰失蹤超3天

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

陸失聯男星最新照片曝光！ 剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

陸失聯男星最新照片曝光！ 剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

關鍵字：

泰國大象西班牙東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

看似沒心機「超級雙面人」星座

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面