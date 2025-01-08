陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

▲小李果斷跳河逃生。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

中國大陸有名20幾歲的男子日前受邀到泰國旅遊，豈料卻被騙到緬甸，過河後他一上岸就被人持槍威脅，在對方的槍口下，他果斷跳河逃生「跳河裡哪裡管我，就是淹死我也不能跟他們走！」受委託的記者在8天的時間裡，輾轉聯絡多方，以將近140分鐘的通話、500多條微信幫助小李順利回家。

據陸媒報導，記者於2024年12月30日晚間收到了特別的求助，一名20幾歲的男子小李，受邀到泰國旅遊，結果被騙至緬甸，小李自稱過了一條河後，就發現不對勁，豈料剛一上岸，就被人持槍威脅，在對方的槍口下，他果斷跳河逃生，跳進泰緬邊境的河裡，事後回憶直言「跳河裡哪裡管我，就是淹死我也不能跟他們走」，這一跳他身上的所有證件、手機、行李、錢都丟了，一人孤立無援。

記者在了解狀況後，在8天的時間裡，輾轉聯絡多方，以將近140分鐘的通話、500多條微信幫助小李順利回家。對此，小李說他很慶幸能遇到這些貴人，感謝大家幫他回家，現在的他彷彿重生。

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