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女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛　泰男惡劣行徑曝光

▲▼女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛。（圖／翻攝自ThaiRath）

▲被害婦人接受採訪。（圖／翻攝自ThaiRath）

記者王佩翊／編譯

泰國非營利組織近日救援了一名80歲的女遊民，經調查才發現，她是因為被前女婿闖入家中性侵與虐待，害怕再度遭到迫害，才會逃離家中，露宿街頭。嫌犯為了逼迫被害人替他口交，甚至數度掌摑前岳母。警方獲報後深入調查，目前已成功逮捕涉案男子。

根據The Thaiger報導，呵叻府警方6日逮捕一名涉嫌性侵80歲前岳母的40歲男子Somkid。Somkid被指控於2024年12月中旬，在呵叻府對前岳母施暴、性侵，使她被迫離開家園，無法回到原來的住所。

▲▼女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛。（圖／翻攝自ThaiRath）

▲警方獲報後已經嫌犯逮捕。（圖／翻攝自ThaiRath）

非營利組織Saimai Survive日前在路邊發現無家可歸的80歲被害人，當時她睡在一張薄墊上。被害人表示，事發當天嫌犯闖入她家，並掐住她的脖子，將她推倒在地威脅稱，自己剛吃了20顆安非他命藥丸，只要被害人敢叫救命，就會殺了她

被害人指出，由於對方力氣太大，她不敢呼救也無法反抗。Somkid逼迫被害人口交，女方拒絕後，他一怒之下開始掌摑前岳母，導致被害人最終不得不服從。

由於太過害怕，被害人最終決定棄家而逃，並露宿街頭。非營利組織發現後，隨即通報警察，警方也在1月6日逮捕嫌犯，但男子否認所有指控，警方目前正收集更多證據，以對他提出正式指控。

 
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