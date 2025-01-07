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必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦

▲▼必勝客重磅聯手富錦樹台菜香檳推出3款期間限定頂級海味比薩「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「金帶財松葉蟹比薩」、「波士頓龍蝦干貝比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客聯手富錦樹台菜香檳推出3款春節限定海味比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」今年農曆春節期間找來米其林一星台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」合作，打造3款頂級海味比薩，不僅有極限量500份的「波士頓龍蝦干貝比薩」，還有分別搭配軟殼蟹、松葉蟹的組合，即日起開賣；加碼一系列春節限定組合優惠。

「必勝客X富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」，其中，超浮誇終極隱藏版「波士頓龍蝦干貝比薩」直接在餅皮放上整隻波士頓龍蝦，搭配彈牙干貝、鳳梨等餡，單點售價1688元，全台限量500個，只在167間門市販售，售完為止。

▲▼必勝客重磅聯手富錦樹台菜香檳推出3款期間限定頂級海味比薩「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「金帶財松葉蟹比薩」、「波士頓龍蝦干貝比薩」。（圖／業者提供）

▲「金帶財松葉蟹比薩」做成古錢幣造型。

「金帶財松葉蟹比薩」限量5000份，古錢幣造型比薩十分吸睛，餅皮四周圍繞著鮮美松葉蟹鉗、彈牙干貝、青森帆立貝及飽滿鳳尾蝦等多種海鮮，外圈再撒上金黃帕瑪森起司，每一口都能吃到濃郁海味及起司香，單點售價1068元；以上2款比薩須提前1天晚上9點前在PK APP預購，取餐當日不可取消訂單、不退款，詳細預購資訊可至官網查詢。

▲▼必勝客重磅聯手富錦樹台菜香檳推出3款期間限定頂級海味比薩「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「金帶財松葉蟹比薩」、「波士頓龍蝦干貝比薩」。（圖／業者提供）

▲「金皇軟殼蟹干貝比薩」淋了蟹黃醬汁、照燒醬打造鹹甜滋味。

「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選「酥炸軟殼蟹」作為主菜，搭配鮮甜干貝、Q彈魷魚，再佐以慢火熬製的鮮香蟹黃醬汁、濃醇照燒醬，打造鹹甜交織的口感，售價918元，即日起全門市上市，至2月17日前可享459元半價優惠。

即日起至2月17日必勝客春節限定組合優惠如下：

●開運過年拼盤經典餐：享外帶買大送大搭配大拼盤特價999元起
●開運過年小套餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩+副食1份+1.25L可樂特價659元起
●開運過年饗宴餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+1.25 L可樂特價1049元起
●開運過年甜蜜餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+4個半熟起司塔特價1299元起
●開運過年蟹錢餐：內含金帶財松葉蟹比薩1個+巧克力QQ球10顆+1.25L可樂特價1188元，限於PK APP預購，須提前1天晚上9點前下單
●新年限定餅皮升級：升級奢華三起司餅皮大比薩+125元、小比薩+105元；升級帕瑪森起司龍捲風餅皮大比薩+125元、小比薩+105元

▲▼達美樂推春節限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」、「香蕉巧克力披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出2款春節限定披薩。

同為迎接農曆新年，達美樂把重磅回歸的火山系列披薩再推出春節限定「龍蝦舞干貝」口味，選用龍蝦、干貝等海鮮食材環繞著熔岩火山，並開放搭配起司火山或奶香火山2種口味，每一口都能吃到濃郁海味及香醇奶香，即日起正式開賣，外帶可享半價480元嚐鮮優惠。

▲▼達美樂推春節限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」、「香蕉巧克力披薩」。（圖／業者提供）

▲加碼吃Kit Kat聯名「香蕉巧克力披薩」。

同步推出新春特獻Kit Kat聯名「香蕉巧克力披薩」，選用台灣南投集集的香蕉鋪在披薩上，再淋上Kit Kat巧克力醬，經過烘烤後甜香四溢，售價199元起。

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