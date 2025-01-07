中華郵政i郵購推「32檔水果禮盒」挺小農　售價估便宜1成　

▲中華郵政攜手小農推出春節水果禮盒。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節將近，中華郵政公司攜手各地小農在i郵購推出具產銷履歷的春節水果禮盒，包含高雄大社蜜棗、美濃橙蜜香及玉女番茄、屏東黑珍珠蓮霧、台中東勢茂谷柑等，因減少中盤商經銷費用，估售價可便宜1成，每售出1箱即捐款10元給公益團體，今年預估將推出32檔，營收估計可達3300萬元。

中華郵政i郵購網路平台103年起開辦「關懷農產行銷活動」，每年協助推廣具產銷履歷的台灣優質偏鄉、原鄉及特色農產品，去年推出27檔，幫助303家小農行銷農特產，創下3千萬元業績，每賣出一箱，小農或農會將捐助10元給公益團體，共捐助20多個弱勢單位。

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中華郵政公司發言人王婉如表示，今年更將推出32檔特色農特產品，估計將幫助超過330位小農，預估業績將成長1成，約3300多萬元，今年因應春節推出水果禮盒，則包括高雄大社蜜棗、美濃橙蜜香及玉女番茄、屏東黑珍珠蓮霧、台中東勢茂谷柑，今起在i郵購開賣。

▲中華郵政i郵購今年開賣32檔水果禮盒。（圖／中華郵政公司提供）

其中，去（113）年受凱米及山陀兒強颱影響，蜜棗產量減幅逾5成，王婉如表示，為保障農民收益，減少中間剝削，首度攜手高雄大社區農會產銷班農民推出「棗到幸福」禮盒，由中華郵政公司協助設計農產品牌、文創風禮盒，並提供快捷配送服務，售價推估因省下經銷費用，至少可便宜1成，蜜棗每盒5台斤，特級每盒24粒、優惠價790元；精品級每盒20粒、優惠價910元。

王婉如指出，i郵購商品約有5成為各地農特產，其中過往賣最好的則是水梨水果禮盒，一年可賣出1萬箱，另玉荷包一年也可賣出8千到9千箱。

▼中華郵政攜手小農推出春節水果禮盒。（圖／記者李姿慧攝）