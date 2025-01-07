高速公路1968 App導入AI　可預測100天內行車時間

▲高速公路1968 App。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，「高速公路1968」App功能導入AI演算法，將可提供未來100日內或短時間行車時間預測，避開壅塞路段及時段，也可查詢沿途路段天候。

為提供即時國道路況資訊，高公局表示，已持續不斷優化「高速公路1968」App，除整合即時路況、壅塞、事故及施工事件等多項即時資訊，更將「時間預測」功能導入AI演算法，提供即時、準確的路況資訊，協助用路人規劃更高效、順暢旅程。

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高公局指出，高速公路1968 App大量運用地理資訊技術整合國道即時路段績效、壅塞、事故及施工等多項即時資訊，其中「時間預測」功能更結合AI與大數據技術，預測各路段行車時間，該功能利用高速公路電子收費系統龐大的歷史交通數據，建立國道339縱向門架及71橫向門架，共504組路段，涵蓋約5萬個預測模型進行AI運算。

透過導入AI演算法後，高公局表示，1968 App可提供未來100日內或短時間行車時間預測結果，期能協助用路人避開壅塞路段及時段，用路人使用該功能時，亦可查閱沿途路段之天候、即時車速及路況影像。

由於春節9天連假將至，為分散尖峰車流，國道疏運計畫則推出單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費，以及0-5時暫停收費等措施。