守護偏鄉精障病友生命線　高雄善心企業贈玉里醫院最新救護車

▲▼溫暖人心的捐贈儀式於高雄現代汽車廠舉行。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在偏鄉地區，每一次緊急醫療需求都是與時間賽跑，尤其是精障病友，他們更需要快速、專業的醫療照護。日前，一場溫暖人心的捐贈儀式於高雄現代汽車廠舉行，善心人士李先生與其友人所成立的建設開發有限公司，共同慷慨捐贈花蓮玉里醫院一輛全新救護車，院方由醫務秘書林俐代表受贈，她感謝以實際行動支持弱勢族群的健康照護需求，並承諾發揮救護車最大功能，專門用於改善偏鄉弱勢精障病友的緊急救護服務。

李先生家屬代表在致詞中表示：「我常聽聞偏鄉醫療資源不足的困境，尤其是精神病患，他們是最需要被看見的一群人。我希望這輛救護車能成為一道橋梁，讓醫療資源能夠快速抵達每一位需要幫助的人，能縮短他們的等待時間，提供更及時的醫療服務。」。

這輛救護車不僅配備了最先進的醫療器材，還針對精障病友的特殊需求進行了設計，包括舒適化的空間及穩定的運送設備，讓患者在緊急情況下能夠獲得最安全的照護。玉里醫院林俐醫務秘書眼中滿是感激表示：「偏鄉的醫療挑戰重重，這輛救護車不僅是物資的捐贈，更是一份關懷、一份希望。感謝李先生與友人的無私付出，為我們的病患帶來希望。」。

玉里醫院長期致力於偏鄉精神病患的醫療服務，尤其是在精神疾病的照護領域。這輛救護車的加入，不僅能強化醫院緊急運送的效率，也能縮短患者的就醫時間，提升醫療服務的可及性。這次捐贈不僅實質提升了緊急救護的效率，也讓醫護人員感受到社會的支持與愛心。他們表示，這份支持將成為他們繼續前行的動力。

此次捐贈也展現了企業與社會責任的結合，李先生及其友人的建設開發有限公司的善舉不僅改善了偏鄉地區的醫療資源，更成為其他企業及個人的典範。玉里醫院期盼未來能吸引更多愛心捐助，共同為偏鄉居民打造更完善的醫療環境。

這輛救護車的加入，將改變無數偏鄉病患的生命軌跡。它不僅是載送病人的工具，更是一道生命的曙光、一份溫暖人心的希望之光。

