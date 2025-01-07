抗議醫療匱乏　義大利小鎮市長下令「禁止居民生病」

▲貝爾卡斯特羅（Belcastro）街景。（圖／翻攝Google Maps）



文／中央社記者黃雅詩羅馬6日專電

義大利公共醫療候診名單冗長，讓許多病患病情惡化或被迫放棄治療。義大利南部一位小鎮市長為表達抗議，近日頒布「禁止居民生病」的諷刺性命令，因為距離該鎮最近的醫療機構在45公里之外。

義大利小鎮貝爾卡斯特羅（Belcastro）位在南義卡拉布里亞省（Calabria），居民僅1000多人。因該鎮缺乏醫療服務，小鎮市長托奇亞（Antonio Torchia）近日頒布一道禁止居民生病的行政命令，讓這個偏鄉小鎮衝上義大利各大媒體版面。

小鎮市長頒布此一挑釁性命令，是為凸顯當地公衛醫療不足，距離該鎮最近的急診室，竟位在45公里之外的另一城市卡坦札羅（Catanzaro）。托奇亞表示，鑑於小鎮居民有5成以上是年長者，他決定下令「居民避免感染任何需要醫療干預的疾病，特別是急症，並盡可能多休息」。

根據義大利國家衛生院（Istituto Superiore di Sanità）去年10月公布的最新調查數據，因為公共醫療候診名單過長，私人醫療又費用太高，在義大利有1/4老年人曾發生被迫放棄就醫的情況，針對地區與性別分析，其中居住在南義的女性受影響最嚴重。

調查顯示，義大利人被迫放棄就醫的主因是候診名單過長（占55%），第二原因是難以抵達醫療機構（13%），第三原因是服務花費過高（10%）。

A #Belcastro, piccolo paese calabrese, è vietato ammalarsi: a stabilirlo una provocatoria ordinanza comunale, per la mancanza della guardia medica. Il pronto soccorso più vicino dista 40 chilometri.#Tg1 Felicita Pistilli pic.twitter.com/gaJjcpdPDx — Tg1 (@Tg1Rai) January 6, 2025

公共醫療候診名單過長，成為義大利內政棘手問題。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在新年談話也特別強調，國民被迫放棄醫療令人難以接受，義大利政府必須迫切提出解決措施。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府去年中著手提出改善對策，但尚未實施。根據計畫，未來將在義大利各地區設立單一預約中心，讓病患查看當地所有公私立診所預約情況，方便取消與遞補作業。

不過義大利晚郵報（Corriere della Sera）指出，義國公共醫療候診名單過長，冰凍三尺非一日之寒，是一連串扭曲現象的加總。例如「醫生短缺」問題，許多公立醫院的醫師因為薪資考量，轉往私人醫療院所，而許多私人健保公司毫無制度的競爭，又助長了醫療資源浪費。

晚郵報指出，公共醫療面對的挑戰還有「設備過時」，以及許多可避免的醫療糾紛，義大利公衛預算每年花費130億歐元（約新台幣4420億元）在醫療賠償，幫助醫生從病患的指控中全身而退。義大利每年約有35萬件醫療訴訟案，其中97%獲判無罪。