張榮發慈善基金會助弱勢　6年挹注吉安鄉1715萬

▲▼吉安鄉長游淑貞（中）親自拜會張榮發基金會東部辦事處並致贈感謝狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞專程在歲末年終親赴張榮發基金會東部辦事處拜會並頒贈感謝狀，感謝基金會與其工作人員對吉安鄉乃至花蓮縣的弱勢鄉親於急難發生或無力負擔親屬喪葬費用而亟需幫助時，總能伸出援手，點燃一盞照亮人間溫暖的燈火，協助鄉親度過艱難的時刻。

游淑貞前年也曾到台北張榮發基金會總部親表謝忱，因此常駐東部辦事處的副課長江智宇及兩位社工同仁對於游淑真的到訪關懷並不陌生也備感親切，猶如多年好友般暢談社福工作的甘苦並互相勉勵，期盼共同努力建構更完善的社會福利網絡，讓弱勢鄉親在遭遇困難時，隨時都有一雙手拉他們一把。

東部辦事處副課長江智宇也特別感謝鄉長前來關懷，盛讚鄉公所社會課團隊在個案通報與各項事務相互配合上的積極與細心，讓雙方合作總能很有效率地去完成對急難民眾的救命關懷，協助民眾在生活、喪葬及醫療等類別一次性或中長期的金錢補助，並達到自立目標。

游淑貞說，張榮發慈善基金會是穩定長期挹注鄉內社福資源的公益夥伴，自他鄉長任內起算，民國108年至今年11月止，張榮發慈善基金會在吉安總補助金額高達1715萬元，累計在花蓮縣挹注5040萬元救助金額。工作同仁更以極少的人力長期為弱勢民眾負重前行，每每深入鄰里訪視，協助鄉公所做個案的深入了解，幫助許許多多遭逢變故家戶度過人生逆境，令人無限感佩。