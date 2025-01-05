台南做工行善團第279戶春節前完工　力助弱勢過好年

▲台南市勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策腳步前行，做工行善團志工力拼於農曆春節前完工，讓市民能盡早返家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實讓台南市民擁有安全溫暖的住家，勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策腳步前行，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質，做工行善團志工力拼於農曆春節前完工，讓市民能盡早返家安居過好年。

5日油漆工會志工前往大內區進行修繕室內油漆美化工程，木工工會方澄科團長帶領志工一早也自官田區二手家具倉庫搬運床組、衣櫥、桌椅等家具送給案家，此外大台南總工會陳美靜副理事長代表工會贈送涼被組及床包，團隊攜手完成第279戶修繕案。

大內區56歲李先生為低收入戶，原以打零工維生，2023年3月因昏厥傷及腦部目前臥床以鼻胃管進食，領有身心障礙證明，每個月需固定至醫院回診及復健醫療，醫療及房租、生活等花費僅靠低收身障生活津貼及愛心人士捐助維持開銷，原本工作期間租賃的房子已無經濟能力續租，只得考慮搬回祖厝居住。

案主位於大內區老宅的房屋因久未居住及整理，牆壁及地板龜裂，門窗破損嚴重，如今要再兼具輪椅出入的無障礙空間的改建，修繕經費龐大，勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，陸續由泥水工會進行破舊屋頂與門窗及隔間牆拆除清運施工，進行浴室、屋內牆壁及屋角泥作補修施工，進行地坪施作及浴室貼磁磚；電子機械加工職業工會搭鐵厝；電氣工會志工進行浴室及室內配線配管作業、裝設電燈開關、衛浴設備及電視安裝；木工業職業工會架設木作門框、室內裝潢施工，塑膠地板鋪設；鋁製品工會安裝新的前後門窗；正懿企業有限公司協助安裝新的房間門。台南直轄市總工會黃江福理事長也提供冷氣作為入厝禮。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團的每一位志工，在台南市弱勢勞工房屋有修繕需求時，隨即排除萬難於工作之餘趕工進行服務，期運用自身技藝協助市民重建家園，展現做工人無限的大愛。5日參與修繕的家庭志工夫妻檔有油漆工會吳宏興與劉秀英、薛志強與李美瑩、邱重欽與吳鳳娥、王棋瑞與龍亮均，以及姊妹檔李美芬與李美瑩；志工服務協會有曹至清、陳雪惠賢伉儷到場協助修繕工作，共同體驗冬日寒風中服務的辛勞，並提供午餐慰勞志工，以及梁志男理事長與李俊平、陳美華賢伉儷也到場關懷，準備飲料和點心給辛苦的志工們享用。