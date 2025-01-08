陌生男主動幫忙提東西！74歲婦接受幫助　被囚家中連續性侵3天





▲老婦人接受幫助，卻遭到性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名74歲婦人購物完回家時，一名陌生人主動上前提供幫助，表示願意幫忙她把雜貨提回家，她以為對方是個好人接受幫助，沒想到卻慘遭對方鎖在家中，反覆遭性侵整整3天。

警方表示，74歲受害者上月23日購物完正要返回家中時，由於雜貨太重中途停下來休息，69歲男子威廉斯(Kenneth Gregory Williams)突然走近她並且提供幫助，幫忙把貨物搬回她位於波特蘭家中後，被對方囚禁性侵。

Oregon: "Police believe there may be more victims [of alleged rapist #KennethGregoryWilliams] and ask anyone with information to contact Det. Michael Bledsoe (michael.bledsoe@police.portlandoregon.gov) and reference case #24-332946."

TY @maxoregonian https://t.co/2ZWXzQ47UV pic.twitter.com/AUykMDsUZo — Angela Ursery (@HerHealthySelf) January 7, 2025

警方表示，受害者在12月23日至25日期間，多次遭威廉斯性侵，直到26日時她要求前往醫院就醫，才終於說服對方離開。警察局長本納(Mike Benner)斥責，「我們無法想像受害者經歷了什麼，我們的本性本來就會把所有人往最好的地方想，然而本案中，這個男人卻利用了一個只想要獲得幫助的女人」。

警方5日找到了威廉斯，指控他犯下一級入室竊盜、一級綁架和三項一級性侵罪，目前關押在監獄中，同時正在調查他以前曾犯下的另外一起性侵案，懷疑他有可能犯下更多性侵案。

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