陌生男主動幫忙提東西！74歲婦接受幫助　被囚家中連續性侵3天

▲老婦人接受幫助,卻遭到性侵。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國一名74歲婦人購物完回家時,一名陌生人主動上前提供幫助,表示願意幫忙她把雜貨提回家,她以為對方是個好人接受幫助,沒想到卻慘遭對方鎖在家中,反覆遭性侵整整3天。

警方表示,74歲受害者上月23日購物完正要返回家中時,由於雜貨太重中途停下來休息,69歲男子威廉斯(Kenneth Gregory Williams)突然走近她並且提供幫助,幫忙把貨物搬回她位於波特蘭家中後,被對方囚禁性侵。

Oregon: "Police believe there may be more victims [of alleged rapist #KennethGregoryWilliams] and ask anyone with information to contact Det. Michael Bledsoe (michael.bledsoe@police.portlandoregon.gov) and reference case #24-332946."

TY @maxoregonian https://t.co/2ZWXzQ47UV pic.twitter.com/AUykMDsUZo