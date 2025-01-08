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獸父警性侵女兒348次被起訴　若遭免職400萬退休金泡湯

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市捷運警察隊主管，涉嫌性侵女兒348次，如遭免職恐損失4百萬退休金。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊鄭姓主管，2024年4月遭女兒出面到北市警局婦幼警察隊提告親屬間性侵害，被害人指控遭父親長期性侵，甚至爆出鄭姓主管在任職捷警隊期間曾涉嫌性騷擾多名女警，案件歷經士林地檢署8個月調查，認定鄭男涉嫌在7年內性侵親生女兒高達348次，鄭男在案件判決之前無法申請退休，如遭免職，將損失4百萬退休金。

據了解，鄭姓主管性侵女兒案件經被害人報案後，原本捷運警察隊僅將他調整至非主管職務，改任行政組內勤，後來發現鄭員更牽涉多起性騷、職務霸凌女警案件，市警局核定一大過處分並勒令停職，全案在近日偵結起訴，認定鄭男涉嫌在7年內性侵親生女兒高達348次，離譜行徑令人髮指。

北市警局及捷運警察隊表示，將待收到士林地檢署起訴書後召開人評會審議，並將鄭員的起訴書交由市警局督察室審議，決定鄭姓警員德的懲處，初步了解，可能將等判決之後決定鄭的處分，不排除會將他免職汰除，但須等人評、評議調查結束後才公布處分，而鄭員一但免職，將無法領得數百萬退休金。

據悉，鄭姓主管因為案件正在審理期間，目前北市警局是處分1大過並停職，而鄭因案還在審理，所以也不能申請退休，要等到案件結束之後才可申請，如果屆時處分為免職，依照屆齡退休金機制來算，如果是一次退將會損失4百多萬元，如果是領月退俸，每個月則將損失6萬多元。

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