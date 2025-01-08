搭飛機坐哪裡最安全？　專家曝「黃金3大保命座位」：走道更好

▲濟州航空墜機事故中，僅機尾2名空服員倖存。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空179死空難震驚全球，當時機上181人僅在機尾的2名空服員倖存，而專家分析各項數據後指出，在搭機時想要選擇安全係數較高的座位務必要遵守3大黃金原則，選擇機尾、走道或是靠近逃生門。

濟州航空客機2023年12月29日從泰國曼谷起飛後，在南韓務安機場發生嚴重事故，降落失敗衝出跑道，撞上水泥牆爆炸，導致機上181人僅2名空服員倖存，成為南韓境內史上傷亡最嚴重的空難。

根據日本文部科學省針對1983年至2002年間國內交通事故的統計調查，旅客在飛機事故中喪生的概率為0.002%，而汽車事故的死亡率則高達0.2%，是前者的100倍。由此可見，在眾多交通工具中，飛機因為嚴格的專業訓練和層層的安全措施，被認為是最安全的出行方式之一。

▲儘管乘坐靠近機尾的座位，在上下機時需花費更多時間，但許多數據顯示，機尾座位生還率更高。（示意圖／CFP）

在這起事故中，僅2名坐在機尾的空服員倖存。事故客機發生當下機身斷裂，僅機尾還看得到原有的形狀，兩人被救出時被卡在機尾的廚房區座位。根據調查，當時因為撞擊導致機體後段斷裂，才讓在機尾的兩人遠離爆炸核心，奇跡般存活下來。

根據postseven報導，這起事件也再次引發外界對飛機選位與生存率的討論。航空公司通常會將頭等艙與商務艙安排在飛機前部，因為噪音較小且震動較輕，但其實在事故中，前排座位的生存率反而較低。在1985年御巢鷹山空難（日本航空123號班機空難）中，520人僅4人存活，而這些生還者全部坐在後排座位。

不僅如此，2014年復興航空222號班機空難時，機上58名乘客與機組人員中有48人死亡，而在10名倖存者中，有7人是坐在後排，飛機上前6排無人生還。

根據統計，有8.5%的空難是發生在起飛時，53%發生在降落時，而在降落時如遇到事故或失控情形，大多數時候機鼻會先受到撞擊，造成前排座位乘客所承受的衝擊更大。

美國《大眾機械》與《時代雜誌》2007年根據美國國家運輸安全委員會的數據進行統計，自1971年以來的空難中，後排座位的生存率達69%，中間座位為56%，而前排座位僅49%。也就是說，光是坐的位置不同，生存率就相差20%。

▲選擇靠近逃生門的座位不但更加舒適，也能提高逃生機率。（示意圖／CFP）



關西大學名譽教授安部誠治表示，實際生存率較高的座位仍然取決於事故的具體情況，例如機首最先落地時後排較安全，但如果是機尾擦地，則是前方座位較安全，因此他建議，搭機時可以選擇靠近走道的座位，這樣逃生時更方便行動。

此外，選擇逃生門附近的座位也是提升生存機會的方法之一。根據英國格林威治大學2011年研究，坐在逃生門前後1排的乘客生存率最高，就算是坐在逃生門前後5排，生還機率也比其他位置高。