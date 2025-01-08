股市蒸發80兆！南韓尹錫悅戒嚴「重創經濟」　消費投資心理萎縮

▲南韓去年12月初緊急發布戒嚴，政治上的混亂影響經濟發展。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發動戒嚴，最終遭到國會彈劾，而國務總理韓悳洙也因拒絕任命憲法裁判所（憲法法庭）法官而被國會彈劾，宛如風中殘燭的南韓政局充滿不確定性。如今，南韓經濟因此遭到重創，不僅股市市值蒸發超過80兆韓元，連帶影響消費心理，更造成韓元兌美元貶值。

根據韓媒《News1》，自從去年12月初南韓爆發緊急戒嚴事態以後，如今混亂局面已經持續超過1個月，股市市值蒸發將近83兆韓元（約新台幣1.87兆元），且外國人國庫債券持有額更減少3兆韓元，就連消費心理也嚴重萎縮，跌幅創下新冠疫情以來之最。

韓國交易所今（8）日指出，直到去年12月3日緊急發布戒嚴以前，韓國綜合股價指數（KOSPI）還有2500.10，然而到去年12月30日卻剩下2399.49，下跌4.02%，以去年年底的12月30日為標準，戒嚴前後股市市值的蒸發總額達到82兆9322億韓元。

僅管受到美國半導體的影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）一度回升至2492.10，但還是比戒嚴以前還要低。而外籍投資者持有國債，也比先前減少3兆韓元。至於韓元兌1美元，儘管先前維持在1300至1400韓元，但戒嚴以後卻貶值至1430韓元，韓悳洙遭國會表決通過彈劾後，更一度跌至1480韓元，此後一直維持1450韓元上下。

另外，政局所引發的不確定性，連帶重創消費者心理。南韓統計廳指出，去年12月第2周（7至13日）的全國信用卡消費金額，已經比前一年同期減少3.1%，其中娛樂方面（包括體育與文化）減少7.4%、住宿服務減少7.1%、餐飲服務減少4.5%，比起前一年大幅下跌。

而在消費者信心指數（CCSI），去年12月為88.4，比起前一個月下跌12.3個百分點，創下新冠疫情（2020年3月，下跌18.3個百分點）以後，近4年9個月最大的跌幅紀錄。

延世大學經濟學系榮譽教授金正湜表示，「一旦政治帶來的混亂邁向長期化，則將造成金融市場的股市下跌、韓元匯率貶值，增加貨幣危機的風險。消費與投資心理萎縮，恐迎來金融危機。」