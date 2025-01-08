赴日旅遊注意！日本將迎「警報級大雪」　青森積雪量達往年2倍

▲日本海一側地帶本周可能降下警報級大雪。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

西日本地區多地7日迎來初雪，預計日本海沿岸地區的沿山地帶周末也會降下「警報級大雪」，而四國、九州以及東北太平洋沿岸部分平地等不常下雪的地區，也預計出現積雪。此外，青森在2024年底降下破紀錄大雪，雖然目前積雪深度已經融化了40到50公分，但仍然是往年積雪量的2倍。

根據weather map報導，本次襲日的寒流來勢洶洶，預計將持續停留到11日，影響範圍廣泛，尤其日本海一側地區可能會降下大範圍的「警報級大雪」。而北陸與東北的沿山地帶的72小時累計降雪量可能超過100公分，預估局部地區會迎來嚴重暴雪。

受到日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）影響，北陸地區8日的降雪會增強，可能會在短時間內快速積雪。而西日本、東海以及東北地區等太平洋沿岸也將受到雪雲影響，出現局部降雪。

▲受日本海極地氣團輻合帶影響，北陸地區8日降雪會增強。（圖／路透）



日本海一側的大雪則會伴隨強風，部分地區瞬間風速可能高達每秒30公尺，也有部分地區恐遭遇暴風雪。

由於此次可能降下警報級大雪，氣象局也警告恐出現交通癱瘓現象，包含飛機與新幹線班次受阻、車輛被困、積雪壓斷電線導致停電、樹木倒塌、屋頂積雪滑落、雪崩以及路面結冰等危險，提醒民眾密切留意各項交通和生活安全。

與此同時，太平洋沿岸地區如關東等地，預計晴朗，不過空氣乾燥。然而即使是放晴地區，最高氣溫還是會比7日更低，東北地區最高氣溫將比7日低5°C以上。東京預測高溫僅11°C，西日本多地氣溫則會停留在個位數。