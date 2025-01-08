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尹錫悅爆已逃離官邸　南韓警：持續追蹤位置

▲▼南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅去年12月發布戒嚴遭彈劾之後，據傳大部分的時間都待在首爾市中心的官邸內。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅可能已經逃離官邸的傳聞正在流傳中，在野黨共同民主黨一名議員8日受訪時宣稱，有收到尹錫悅逃出官邸藏身他處的舉報。針對相關傳聞，南韓警方8日表示，警方不能具體公開尹錫悅的所在位置，但正持續追蹤尹錫悅的位置。

韓聯社報導，尹錫悅去年12月發布戒嚴遭彈劾之後，據傳大部分的時間都待在首爾市中心的官邸內。消息人士透露，當南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3日執行逮捕令的時候，尹錫悅就在家中，本周早些時候也待在家。

尹錫悅逃出官邸的消息是在7日傳出，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）處長吳東運（Oh Dong-woon）在議會上回答議員提問時稱，他沒有聽說任何關於尹錫悅是否就在官邸的確切消息。另外，當被問及尹錫悅是否可能逃跑時，他稱，「我們正在考慮各種可能性」。

在野黨共同民主黨議員Ahn Gyu-back在8日接受KBS radio採訪時宣稱，他有收到尹錫悅逃出官邸的舉報，藏身第三地點，「我聽說昨天警方也做了類似的位置評估」。

▼尹錫悅官邸大門8日停放著多輛巴士。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南韓總統尹錫悅官邸大門。（圖／達志影像／美聯社）

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