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金正恩又出招？傳禁吃熱狗、辣炒年糕、部隊鍋　離婚直送勞改營

▲▼金正恩主持朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第10次全員會議。（圖／路透）

▲金氏家族統治下的北韓，被外媒形容為一個「隱士國家」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

根據外媒消息，北韓近期推出最新禁令，不准人民販售或食用熱狗、部隊鍋、辣炒年糕，以打壓南韓及西方文化滲透。此外，離婚人士也面臨更加嚴峻的困境，如果想要離婚，就得前往勞改營服苦役。

《每日郵報》報導，北韓最高領導人金正恩認為，熱狗「太西方」，提供這種食物，將被視為叛國行為。被抓到烹飪或販售熱狗者，可能被逮捕，並且送往惡名昭彰的勞改營服苦役。

一名兩江道（Ryanggang）商人也向《自由亞洲電台》匿名爆料，「自從（2024年11月）15日開始，辣炒年糕和部隊鍋在市場上的銷售就完全停止。城市警察與市場管理辦公室已經宣布，如果任何人被抓到偷賣這些食品，他們的商店將被關閉。」

▲▼辣炒年糕。（圖／資料照）

▲辣炒年糕是南韓廣受歡迎的街頭小吃。（圖／ETtoday資料照）

這名商人表示，曾經販售辣炒年糕和部隊鍋的餐廳經理正在接受調查，警方也在採取措施，避免當地百貨公司的美食廣場出售這些食品，「這不只是在兩江道，而是在包括平壤在內、全國所有餐廳網路與市場食品攤位所採取的措施。大家都很清楚，辣炒年糕和部隊鍋被禁賣，是因為它們都是南韓食物。」

而熱狗還不是遭到嚴酷打壓的唯一食物。金正恩也禁止販售部隊鍋，因為裡面通常含有火腿或者一種被稱為午餐肉（spam）的罐頭肉類食品。部隊鍋似乎是在2017年左右傳入北韓，由一間與中國企業聯合營運的百貨公司裡的餐廳老闆帶來。

不過，在所有廣受歡迎的南韓食物之中，韓式烤五花肉尚未被禁止。

此外，食物也不是北韓打壓的唯一對象。去年12月就有報導指出，如今在北韓，離婚被視為一種反社會主義行為，如果想要離婚，不僅需要政府簽字批准，還必須因為這項「犯行」，面臨1至6個月的勞改營苦役。一名離婚婦女向《自由亞洲電台》表示，自己為了離婚，服了3個月苦役，她還宣稱，相較於男性，女性會受到更嚴厲的判決。

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