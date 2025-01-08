反對大罷免　林右昌：總統未滿一年就全面對抗「後續怎麼執政？」

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，更喊話國民黨41席區域立委一定要罷免。民進黨秘書長林右昌今（8日）在網路節目「齊有此理」專訪指出，尊重第一線作戰的黨團成員，綠營內部並未具體討論罷免，也從未主導，但也要思考，「全罷」這件事在政治現實上是否可行，更重要的是，民進黨新任總統上任還沒滿一年，現在就談「全罷」，就變成全面對抗，「行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

朝野對抗越演越烈，柯建銘日前拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41席國民黨區域立委。針對罷免立法院長，林右昌指出，他認為大家很氣憤，從去年開始，藍白在立法院惡搞，立法院長應該中立主持議事，「不過從民眾角度看起來似乎不是那麼的完全」。

林右昌坦言，其實罷免的事情，從來沒有具體討論，黨團在第一線作戰，總召跟個別委員的意見都尊重，但也要思考一些事情，我們的敵人跟面對的挑戰不只有藍白，更重要的是中共的威脅，真的要武力犯台沒有那麼容易，但中共最擅長由內部滲透跟分化，台灣最寶貴的價值是民主，也就是程序跟法治，若被破壞了，民主的信任度就會降低。

至於如何應對？林右昌強調，不是只有投票才是民主程序，行政院提出覆議、聲請釋憲，都是民主程序；直接民權如罷免、公投等等都是最後手段，且兩項作法都屬於公民權益，立法院在修選罷法民進黨反對到底，這直接侵犯人民權益，罷免是公民權益，不是政黨的，要繼續觀察接下來的社會氛圍和藍白惡搞國會的狀況。

由於罷免要成功多半須組織動員，屆時民進黨是否呼應？林右昌強調，民進黨從來沒有去主導過罷免，過去都是國民黨在做政治操作。現在當然是群情激憤，但罷免不是真的選舉，還要經過三個階段才到投票，與其談組織動員，準確來說應該是社會力動員，「罷免如果單單只有某一個政黨的話，是很難通過的」，如前高雄市長韓國瑜罷免案也不是有政黨組織，而是背後有更大的社會力，包括中間選民、藍白支持者也認同，才產生罷免。

林右昌認為，法定罷免立委時間（2月1日）都還沒到，作為政黨、憲政角色還未窮盡一切方法時就去談罷免，反而讓在野黨把自己的胡搞亂搞操弄成政治鬥爭，指責民進黨當家鬧事、輸不起搞罷免，會弱化正當性，對公民團體推動罷免非常不利。

主持人王時齊也詢問，許多人認為罷免讓藍營少幾席，就能達到國會改選目標。林右昌坦言，「全罷」這件事在政治現實上是否可行、有沒有可能性，這些都要思考，更重要的是，民進黨新任總統上任還沒滿一年，現在就談「全罷」，就變成全面對抗，「行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

林右昌表示，程序很重要，用強硬手段當然可以讓大家怨氣得到出口，但社會無法團結，就無法對付中共方方面面給予的壓力，回過頭談民進黨本質，以及要守護的價值到底是什麼，「國民黨可以不仁，但民進黨不能不義」，藍營可以亂搞台灣憲政、搞砸立法院，民進黨不能這樣做。