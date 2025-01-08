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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

 

記者郭運興／台北報導

國民黨立委賴士葆7日喊話，國民黨將以罷制罷，罷免38席區域綠委回應「大罷免」，民進黨立委蔡易餘則表示，國民黨提出倒閣就好，他們三十八席願意奉陪再重選一次。對此，媒體人黃暐瀚今（8日）表示，簡單說「罷免，試圖讓國會席次過半；倒閣，全面檢視新民意」，現在趁著倒閣改選，藍白若自信掌握六成民意，自然輕易碾壓綠營，只要透過改選重新掌握「75席」立委，賴清德總統就被罷免下台。

黃暐瀚表示，民進黨總召柯建銘提出的「大罷免」，昨天國民黨立委賴士葆跟進。賴士葆說國民黨團已經決議，要提出民進黨立委大罷免，把38席的民進黨區域立委，通通罷掉，語畢，柯建銘大喊「趕緊！不要縮！等很久了」，黨團書記長蔡易餘加碼「既然藍營也想大罷免，藍綠一起大罷免，那何不乾脆全部重選，提倒閣，不更簡單」？

黃暐瀚表示，不過，國民黨立院黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇則否認，說這是賴士葆的個人意見。

黃暐瀚認為，從罷免，演變到倒閣，外界也許看的一頭霧水，只要抽離對藍綠政治的喜好，核心問題其實很簡單，那就是某些綠營政治人物認為，民進黨現在的支持度，並不是去年一月十三號的「四成」，而是已經「超過五成」。

黃暐瀚指出，最近三份民調（台灣民意基金會 51.3% 、美麗島電子報 53.4% 、鏡電視 50.9% ）賴總統的滿意度都超過五成，國民黨的支持度，則在去年12月20日立院新三法強行通過之後，大幅下滑（ 正向評價下跌7.2%，負向評價上升12.4% ）。

黃暐瀚說，眼見立法院藍白多數，綠營寸步難行，無力阻擋，於是產生了「釜底抽薪」的想法，要透過罷免，改變國會席次。簡單的說，就是「罷免，試圖讓國會席次過半；倒閣，全面檢視新民意」。

黃暐瀚提到，還有沒浮上檯面的話題，是有人可能會反問「那總統要不要一起改選」？方法很簡單，趁著倒閣改選，藍白自信掌握六成民意，自然可以輕易碾壓綠營，只要在野黨能夠透過全面改選，重新掌握「75席」立委，賴清德總統就要被罷免下台。

特別的是，國民黨立委徐巧芯留言回應此則貼文，她表示，倒閣如果是換賴清德下台ok啊，但倒閣最多換個免洗的行政院長，說不定提更差勁的，國民黨為何要理會這種話術，國民黨看起來像是笨蛋嗎？另外備註，如果要罷免總統三分之二席次是75.3，也沒人說過在野有66%民意。

▼資深媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼模仿天王郭子乾再出江湖《鄉民大學問 》開播、來賓黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

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