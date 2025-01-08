幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

▲傅崐萁表態，藍委做好本分的工作，沒有要對民進黨立委做任何罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出全面罷免41席藍委，民進黨中央雖未響應，但已造成朝野對抗態勢升高，藍委更一度喊出「以罷制罷」。但國民黨團總召傅崐萁今（8日）公開表示，不會對民進黨立委發動任何罷免。藍委透露，對於反制綠委的惡罷，國民黨內分為鴿派與鷹派，鴿派不是害怕罷免，而是將重心放在中間選民動向，擔心一旦開戰恐燒數十億公帑，這非藍營所樂見。首席副書記長王鴻薇今接受《ETtoady新聞雲》訪問時則說，黨團決議不會挑起罷免，但確實聽到基層藍軍有強烈怨氣，「若他們要自動自發發起罷免綠委運動，國民黨樂觀其成，只是不會主動介入。」

國民黨去年強推《選罷法》修正案三讀，未來罷免連署必須附身分證正反影本，此舉就是為了避免可能來臨的大罷免潮。黨內評估，總統賴清德與民進黨中央對於重掌國會絕對多數有極高企圖心，恐在2月後發動大罷免潮，以遍地開花的方式鎖定多位藍委。而國民黨在許多選區原本優勢就有限，如今資源又遠不如民進黨的情況下，恐無法面對大罷免潮帶來的衝擊。

只是這種大罷免潮的傳聞，雖在國民黨內甚囂塵上，但民進黨是否有全力推動，卻不得而知。一名處在「罷免一級戰區」的中部藍委指出，以目前的現狀，確實有若干民進黨側翼團體在零星藍委的選區進行罷免連署，包括北北桃、台中等地，「但一些側翼團體蠢動，與民進黨全力啟動大罷免，其實是兩回事，大家不需要杯弓蛇影。」

另一名藍委指出，從理性決策角度來看，對於民進黨是否會推動大罷免打上一個問號，首先是基隆市長謝國樑被罷免案不但沒有通過，而且同意票還遠低於不同意票，就算民進黨中央不斷與罷樑團體切割，但還是被打了大耳光，謝國樑罷免案屬於全國性的聲量，最後都失敗了，只靠煽動政治仇恨、師出無名的區域藍委罷免能通過嗎？再者，柯建銘所稱「雙罷」，就連綠高層都不樂見全面開戰，對柯未獲黨內共識就暴衝感到為難，甚至也有綠營立委不滿柯「個人發言卻要拖全黨下水」而不敢上車。

據悉，國民黨團總召傅崐萁於7日的黨團大會上，也特別提醒藍委們盡量別提大罷免刺激中間選民，民進黨立委危險選區不比國民黨少，藍營在不坐以待斃的情況下，藍綠立委誰會被拉出國會還不好說。不過，若要推動大罷免，所費的公帑實在難以估算，更不用說民進黨如要重獲過半，至少要有6個藍委選區罷免成功、綠委贏下補選，難度確實也不低。

而國民黨的反制策略，據悉，目前有鷹派與鴿派聲音激烈討論中，鷹派主張直接以罷制罷、與民進黨全面開戰，鴿派則強調，「國民黨當然不是軟柿子，但應該先採取觀望的態度，畢竟民進黨內似乎也還未有共識。」藍委羅廷瑋認為，國民黨絕不是怯戰，側翼團體在自己選區動作頻頻，他也握有民進黨介入的證據，「這些我們手上都有證據啦！會適時的拿出來反擊，只是不需要衝那麼快。」

國民黨對於罷免採觀望態度，其實在月初已洩端倪，藍委賴士葆昨日受訪時揚言黨團大會決議，將罷免民進黨38席區域立委，隨即遭自家人打臉，書記長林思銘直言，「這得交由黨中央決定，黨團哪有權力？」副書記長王鴻薇更稱「那是賴士葆個人意見。」至於民進黨嗆聲的「倒閣」，就現實面而言也絕非國民黨選項，畢竟藍白還是國會多數，沒必要自找麻煩。在是否開啟大罷免時代這題，國民黨要精準鎖定幾名區域綠委，還是分階段進行，國民黨主席朱立倫今日下午將召集黨務主管與國民黨團幹部開會，商討反制罷免對策。