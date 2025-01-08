　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

▲▼國民黨團召開時事回應記者會 傅崐萁 林思銘 王鴻薇 羅智強 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁表態，藍委做好本分的工作，沒有要對民進黨立委做任何罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出全面罷免41席藍委，民進黨中央雖未響應，但已造成朝野對抗態勢升高，藍委更一度喊出「以罷制罷」。但國民黨團總召傅崐萁今（8日）公開表示，不會對民進黨立委發動任何罷免。藍委透露，對於反制綠委的惡罷，國民黨內分為鴿派與鷹派，鴿派不是害怕罷免，而是將重心放在中間選民動向，擔心一旦開戰恐燒數十億公帑，這非藍營所樂見。首席副書記長王鴻薇今接受《ETtoady新聞雲》訪問時則說，黨團決議不會挑起罷免，但確實聽到基層藍軍有強烈怨氣，「若他們要自動自發發起罷免綠委運動，國民黨樂觀其成，只是不會主動介入。」

國民黨去年強推《選罷法》修正案三讀，未來罷免連署必須附身分證正反影本，此舉就是為了避免可能來臨的大罷免潮。黨內評估，總統賴清德與民進黨中央對於重掌國會絕對多數有極高企圖心，恐在2月後發動大罷免潮，以遍地開花的方式鎖定多位藍委。而國民黨在許多選區原本優勢就有限，如今資源又遠不如民進黨的情況下，恐無法面對大罷免潮帶來的衝擊。

只是這種大罷免潮的傳聞，雖在國民黨內甚囂塵上，但民進黨是否有全力推動，卻不得而知。一名處在「罷免一級戰區」的中部藍委指出，以目前的現狀，確實有若干民進黨側翼團體在零星藍委的選區進行罷免連署，包括北北桃、台中等地，「但一些側翼團體蠢動，與民進黨全力啟動大罷免，其實是兩回事，大家不需要杯弓蛇影。」

另一名藍委指出，從理性決策角度來看，對於民進黨是否會推動大罷免打上一個問號，首先是基隆市長謝國樑被罷免案不但沒有通過，而且同意票還遠低於不同意票，就算民進黨中央不斷與罷樑團體切割，但還是被打了大耳光，謝國樑罷免案屬於全國性的聲量，最後都失敗了，只靠煽動政治仇恨、師出無名的區域藍委罷免能通過嗎？再者，柯建銘所稱「雙罷」，就連綠高層都不樂見全面開戰，對柯未獲黨內共識就暴衝感到為難，甚至也有綠營立委不滿柯「個人發言卻要拖全黨下水」而不敢上車。

據悉，國民黨團總召傅崐萁於7日的黨團大會上，也特別提醒藍委們盡量別提大罷免刺激中間選民，民進黨立委危險選區不比國民黨少，藍營在不坐以待斃的情況下，藍綠立委誰會被拉出國會還不好說。不過，若要推動大罷免，所費的公帑實在難以估算，更不用說民進黨如要重獲過半，至少要有6個藍委選區罷免成功、綠委贏下補選，難度確實也不低。

而國民黨的反制策略，據悉，目前有鷹派與鴿派聲音激烈討論中，鷹派主張直接以罷制罷、與民進黨全面開戰，鴿派則強調，「國民黨當然不是軟柿子，但應該先採取觀望的態度，畢竟民進黨內似乎也還未有共識。」藍委羅廷瑋認為，國民黨絕不是怯戰，側翼團體在自己選區動作頻頻，他也握有民進黨介入的證據，「這些我們手上都有證據啦！會適時的拿出來反擊，只是不需要衝那麼快。」

國民黨對於罷免採觀望態度，其實在月初已洩端倪，藍委賴士葆昨日受訪時揚言黨團大會決議，將罷免民進黨38席區域立委，隨即遭自家人打臉，書記長林思銘直言，「這得交由黨中央決定，黨團哪有權力？」副書記長王鴻薇更稱「那是賴士葆個人意見。」至於民進黨嗆聲的「倒閣」，就現實面而言也絕非國民黨選項，畢竟藍白還是國會多數，沒必要自找麻煩。在是否開啟大罷免時代這題，國民黨要精準鎖定幾名區域綠委，還是分階段進行，國民黨主席朱立倫今日下午將召集黨務主管與國民黨團幹部開會，商討反制罷免對策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

離譜！安捷航空教練機認錯機場「誤闖空軍佳山基地」　空軍回應了

反對大罷免　林右昌：總統未滿一年就全面對抗「後續怎麼執政？」

「人不犯我、我不犯人」　朱立倫：國民黨面對罷免備戰而不求戰

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

幕後／江啟臣插手川普就職訪團　也想赴美「有意提前結束立法院會」

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

離譜！安捷航空教練機認錯機場「誤闖空軍佳山基地」　空軍回應了

反對大罷免　林右昌：總統未滿一年就全面對抗「後續怎麼執政？」

「人不犯我、我不犯人」　朱立倫：國民黨面對罷免備戰而不求戰

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

幕後／江啟臣插手川普就職訪團　也想赴美「有意提前結束立法院會」

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

九份裡的隱世秘境！爬滿綠藤的廢墟玻璃屋　來份與世隔絕下午茶

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

快訊／饗饗爆食物中毒又違法營業　北市府開罰300萬

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

謠傳網站驗證「陳玉珍有中國身分證」　事實查核中心給答案了

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

更多熱門

相關新聞

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

立法院民進黨團總召柯建銘近日揚言罷免41席藍委，國民黨則喊話「以罷制罷」反制。對此，作家「漂浪島嶼」今（8日）指出「16立委危險名單」，影響罷免因素有二，第一「第三勢力得票數」、第二「相差5000票左右」，所以查核2024區域立委得票數，大概得到藍八綠八的危險席次。但罷免投票率要拉升不易，除非出大包，否則再仇恨也難翻盤，所以大罷免純屬激勵口號，實算影響不大，萬一罷免倒輸席次，反而重創士氣。

定調罷免戰　朱：國民黨備戰而不求戰

定調罷免戰　朱：國民黨備戰而不求戰

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

斷言罷免吳思瑤、吳沛憶難成功　媒體人曝「在地經營是關鍵」

斷言罷免吳思瑤、吳沛憶難成功　媒體人曝「在地經營是關鍵」

關鍵字：

國民黨朱立倫傅崐萁民進黨罷免

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面