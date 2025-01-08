斷言罷免吳思瑤、吳沛憶難成功　媒體人曝「在地經營是關鍵」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日揚言罷免41席藍委，國民黨則不干示弱喊話「以罷制罷」反制，藍委更點名台北市綠委吳思瑤、吳沛憶等人為首要目標。對此，媒體人羅旺哲今（8日）指出，罷免成功與否除了仇恨值外，還有一個關鍵原因，就是「在地經營」，吳思瑤當選過「三屆議員、三屆立委」、吳沛憶也當選「兩屆議員、一屆立委」，地方實力深厚，所以要罷免吳思瑤、吳沛憶，很難成功。

羅旺哲表示，大罷免時代開啟，藍、綠各自出招，藍營點名北部綠委，尤其吳思瑤、吳沛憶兩位，從去年都是在「三腳督」選舉中勝出的立委，為首要目標。

羅旺哲分析，先講結論，自己認為要罷免這兩位，很難。罷免成功與否除了仇恨值外，還有一個關鍵原因，就是「在地經營」。

接著，羅旺哲指出，從近年幾次的罷免投票成功來看，從韓國瑜、王浩宇（第二屆議員）、再到陳柏惟，其實共同點都是「剛當選、在地經營不久」，在這樣的情況下，很容易受到議題跟自身因素，風向一不對，就會被影響到。

羅旺哲再指，但現在藍營點名的兩位，吳思瑤委員在地方當選過「三屆議員、三屆立委」，地方實力非常深厚。而吳沛憶委員，雖然較為年輕，但別忘了，她也在地當選「兩屆議員、一屆立委」，同樣具有一定的地方實力。

羅旺哲提到，舉個例子，同樣是中正萬華區，當年林昶佐委員在2022年第二任立委的罷免案，同樣沒有通過，如果要比當年的仇恨值，吳沛憶可能還沒有林昶佐這麼深，所以，罷免成功與否「在地經營」是關鍵。

▼民進黨立委吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

羅旺哲說，至於可能有人會說，這兩位當初都是靠「三腳督」才會上，把在野票數加一加，就會輕易壓過去了，這樣的考慮，不能說錯，但罷免選舉跟一般投票的選民「動機」會有差異，情況不同、氛圍、時間也不同，一加一能不能大於二，這是問號。

最後，羅旺哲強調，反之，綠營要罷免藍委，但如果這位藍委同樣有許久的在地經營，要成功罷免掉，難度也很高。

▼藍營點名4位綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）