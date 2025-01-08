「人不犯我、我不犯人」　朱立倫：國民黨面對罷免備戰而不求戰

記者鄭佩玟／台北報導

為反制民進黨團總召柯建銘喊出全面罷免藍營區域立委，國民黨立委賴士葆昨揚言也將罷免38席民進黨區域立委，但國民黨團總召傅崐萁今（8日）明確表態，不會像賴清德總統或柯建銘如此惡質，藍委會做好本分的工作，沒有要對民進黨立委做任何罷免。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時也強調，「人不犯我、我不犯人！」若民進黨已經做了全面戰鬥的準備，國民黨也會全面備戰，但是是備戰而不求戰。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

傅崐萁上午呼籲請賴、柯兩人不要再唱雙簧，想在國會推動全面罷免，就是為了推動獨裁的事實，國民黨對此絕對不會屈服。但他也表明，國民黨也不會像賴清德、柯建銘或民進黨那般惡質，會做好自己該做的工作，所有區域立委和不分區立委都會完成人民的託付，守好選區，持續為人民服務，讓國會能正常運作。

朱立倫下午則說，台灣政治走向鬥的一年，在賴清德戰鬥意志下，不斷要鬥全民、鬥在野，「我的新年新希望是和，和才能讓台灣團結，要鬥還是和？在賴清德一念之間，不要只想著每天當民進黨主席，要變成綠色獨裁，不是民主國家要做的。」

朱立倫續指，難道讓在野黨在國會沒有半席，是民主國家嗎？希望賴清德懸崖勒馬，朝野要和、台灣要和，「人不犯我、我不犯人，民進黨已經做了全面戰鬥的準備，國民黨也會全面備戰，備戰而不求戰」，但若賴清德要戰到底，國民黨也會以戰止戰。

