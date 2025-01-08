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卡特靈柩移送國會山莊！賀錦麗、兩黨議員齊致敬　9日舉行國葬

▲▼ 卡特遺體停靈國會山莊，賀錦麗及議員齊聚哀悼。（圖／路透）

▲ 卡特目前停靈於國會山莊，議員齊聚哀悼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）上月29日與世長辭，享嵩壽100歲，4日展開為期6天的國葬活動，覆蓋國旗的靈柩目前停放國會山莊圓形大廳供眾人瞻仰，7日包括副總統賀錦麗等政要、議員紛紛前往弔唁。

《路透》報導，7日有多名議員及最高法院法官現身國會山莊大廳向卡特致敬，讚揚他1977年至1981年總統任期貢獻，以及卸任後數十年來從事的人道主義工作。和卡特同屬民主黨的賀錦麗致辭說道，「吉米．卡特是一位才華橫溢的同時又謙遜、優雅的罕見人物。」

▲▼ 卡特遺體停靈國會山莊，賀錦麗及議員齊聚哀悼。（圖／路透）

▲ 賀錦麗與丈夫任德龍向卡特致敬。（圖／路透）

共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）及眾議院議長強生（Mike Johnson）也在卡特家人和其他議員見證下發表談話，現場還有卡特生前曾任州長的喬治亞州民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）、奧索夫（Jon Ossoff）。

卡特靈柩由馬車載往國會，沿著賓州大道舉行送葬遊行，重現他1977年就職典禮時步行穿越這條大道的場景。卡特家人在後方徒步跟隨，還有海軍學院學員以軍禮向這位前潛艇軍官致敬。國會大廈周圍也加強維安，以應對川普上任前的政府過渡期。

卡特將停靈國會3天，供議員及民眾瞻仰，接著於9日由車隊護送至華盛頓國家大教堂舉行葬禮，儀式結束後展開「特別空中任務39」，將遺體送回卡特家鄉喬治亞州普雷恩斯，舉行私人葬禮後下葬，長眠於妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）身旁。

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