廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

▲捷藍航空起落架藏遺體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國捷藍航空（JetBlue）一架航班的起落架艙內，驚見2具遺體。該班機自紐約出發，降落於佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場後，於7日晚間進行維修檢查時發現遺體，目前事件正由相關單位調查中。

捷藍航空表示，遺體是在1801航班執飛後被發現。該航班自紐約甘迺迪國際機場起飛，於當地時間晚間11時10分抵達羅德岱堡。根據羅德岱堡警局的無線電通話紀錄，技術人員於飛機的起落架區域發現2名男性遺體，警方使用「Signal 7」代碼標示為死亡個案。

目前，2名死者的身份尚未確認，遺體已交由布勞沃德縣法醫辦公室進行驗屍，以確定死亡原因。執法部門表示，遺體嚴重腐爛，顯示他們可能已死亡多日。

這起事件引發了對航空安全的廣泛關注。起落架艙經常成為偷渡者的藏身處，但該區域空間狹小，飛機起飛後，因缺氧或低溫導致死亡的比例高達80%，根據聯邦航空管理局（FAA）2011年的報告。

捷藍航空在聲明中表示，「這是一個令人心碎的事件，我們將全力配合當局，調查事件發生的原因。」

近期，類似事件頻繁發生，加劇了對機場安全漏洞的擔憂。2周前，聯合航空（United Airlines）從芝加哥飛往夏威夷的航班起落架艙內也發現一具遺體。此外，假期期間曾有女性從紐約搭乘達美航空（Delta）飛往巴黎而未持票，直到抵達後才被逮捕；另一名偷渡者則在達美飛往檀香山的航班滑行階段被發現。

前交通部總監察長瑪麗·希亞沃（Mary Schiavo）警告，「這類事件頻頻發生，機場安全應該引起高度重視。不僅是偷渡者，任何人都可能藉此對航空安全造成威脅。」