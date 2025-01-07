國民黨團決議罷38區域綠委？　王鴻薇：那是賴士葆「個人意見」

▲國民黨團副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨也祭出反制策略，國民黨立委賴士葆今（7日）聲稱，國民黨立院黨團大會決議，也將罷免民進黨38席區域立委。但國民黨團副書記長王鴻薇接受記者電訪時則緩頰，這僅是賴士葆的個人意見，今天的黨團大會大多都在討論法案，會議上雖確實有人提出要反制惡罷，但沒有多做結論。

國民黨團今日舉行黨團大會，賴士葆稍早揚言，黨團已經決議，民進黨要全面罷免，國民黨也要全面罷免反制，除了先前點名的台北綠委吳思瑤、吳沛憶、新北綠委蘇巧慧、張宏陸，更是要對38位區域綠委全面開戰，罷免預計分階段進行，第一階段鎖定比較容易罷免的區域，以此來回應柯建銘。

國民黨團書記長林思銘則說，如果民進黨堅持在2月1日提藍委大罷免，國民黨就是全力備戰、迎戰，也會做反制動作，「你罷免我，我也罷免你」「你說我不適任，我也說你不適任」「當家要鬧事，我們當然陪你鬧，大家一起來鬧」，當家要鬧事，在野黨不可能沒有制衡。

不過對於是否發動罷免38位區域綠委反制？林思銘解釋，是有人提出這樣的看法，不過還是要由黨中央來決定，「黨團哪有權力決定？」

國民黨副書記長王鴻薇也說，今日院會要三讀的法案很多，早上的黨團大會幾乎都是就法案在討論，黨團沒有決議要罷免民進黨38席區域立委，「那是賴士葆委員的個人意見」，會議上雖然有部分藍委提出要反制民進黨惡罷，但沒有做出結論。

藍委羅智強指出，目前國民黨確定鎖定的罷免綠委只有吳思瑤一人，其餘都還在討論中，尚未有定案。

