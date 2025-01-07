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國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，更喊話國民黨41席區域立委一定要罷免，國民黨立委賴士葆今（7日）受訪時透露，將對民進黨全面開戰，罷免38席區域綠委，預計分階段進行。對此，柯建銘表示，聯合罷免趕快越快越好，他們完全中計了，這時刻黨團等很久了，國民黨像個漢子勇敢直前，要不要大罷免是民意決定、不是任何政黨可以主導或阻擋，罷免藍白已經響徹雲霄，國民黨看不懂嗎？

▲▼民進黨團召開 請君入甕 請君入罷 國民黨將被掃進歷史焚化爐 記者會 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆聲稱，國民黨立院黨團大會決議，也將罷免民進黨38席區域立委。但國民黨團副書記長王鴻薇接受記者電訪時則緩頰，這僅是賴士葆的個人意見，今天的黨團大會大多都在討論法案，會議上雖確實有人提出要反制惡罷，但沒有多做結論。

柯建銘表示，今天在立院看到神風特攻隊，國民黨完全義和團化，不知所措、進退失據，黨團會議決議要罷免民進黨所有區域立委、而且賴士葆出來嗆聲，這個政黨奇恥無比，黨團連續開記者會，也許各位看不懂老柯在幹什麼、是不是已經瘋了，全黨都要反對他，賴總統也不信任他，代表國民黨怕了、被老柯看穿後必死無疑，盡量抹黑以為會造成民進黨內鬨，乃至於總統、行政院長切割。

柯建銘指出，黨團幹部坐在這裡，今天題目是請君入甕、請君入罷，聯合罷免趕快越快越好，他們完全中計了，這時刻黨團等很久了，為何要這樣講？與民意對抗政黨一定會被掃進歷史焚化爐，要不要大罷免是民意決定、不是任何一個政黨可以主導或阻擋，罷免藍白已經響徹雲霄，國民黨還看不懂嗎？

柯建銘強調，國民黨走入歷史焚化爐，會正式化為灰燼、咎由自取，從兩次違法違憲表決，韓國瑜、周萬來、秘書處長、傅崐萁、黃國昌罪魁禍首，朱立倫1月11日要跟他們上街頭，最好國民黨整個都帶去陪黃國昌玩，黃國昌把所有政黨玩完以後，順便把國民黨玩掉，111再看看、看看電視，朱立倫有沒有帶人上街頭、不要縮好不好？

柯建銘也酸，習近平一定很懊惱，怎麼會找這些白痴做這個事情？局勢很清楚，最近是台灣最危險的時刻，所有民意都起來、當老百姓發動大罷免，豈是民進黨團能主導？國民黨也是如此，國民黨逆勢操作要對嗆，是螳螂擋臂、以卵擊石，何其可悲，這種政黨能活到一百多年實在是台灣人的悲哀，國民黨這些區域立委騙票來賣國的嗎？

柯建銘指出，人之將死其言也善，鳥之將亡其鳴也哀，國民黨要死了還在自己放鞭炮、今天表決集體照畢業照，決戰國會和罷免是來自地方的呼聲，不是誰能主導，辦公室每天都接到很多電話、回到選區都問總召、何時能解散國會，大罷免時代來臨了。

柯建銘喊話，希望國民黨不要再演戲了，賴士葆是資深的立委，擁護傅崐萁出來開記者會要大罷免，國民黨已經沒有後悔條款，不要搞這套，國民黨像個漢子勇敢直前才是正辦，很多媒體無所不用其極批評說我要下課，這次黨團三長總召只有我登記，見縫插針的只是在害國民黨，不要再搞這套。

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