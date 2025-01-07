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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘被讚洞燭機先是「明褒暗貶」　藍委：綠高層最後的警告

▲▼民進黨團召開 公然違法違憲的韓院長 可以不下台嗎 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前拋出「雙罷」議題，主張罷免立法院院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，此舉被認為與黨中央立場不同調。國民黨立委李彥秀今（7日）表示，賴清德面臨雙少數的困境，又缺乏溝通妥協的政治手腕，強行跳過柯建銘，新王與舊主之爭，終將面臨一戰，但賴清德想成為共主，應「用政績說話」，此外若民進黨要啟動大罷免，在野黨當然也不可能坐以待斃，勢必會發起反制作為。

李彥秀直言，賴清德與柯建銘已經陷入「修昔底德陷阱」，過去16年，柯建銘在立院呼風喚雨，一夫當關萬夫莫敵，即使完全執政下的蔡英文，都要禮遇三分。賴清德面臨雙少數的困境，府院黨以及立院大權一把抓，亟欲建立民進黨「共主」的地位，又缺乏溝通妥協的政治手腕，強行跳過柯建銘，直接指揮51戰隊。新王與舊主之爭，終將面臨一戰。

李彥秀認為，民進黨團幹事長吳思瑤稱讚柯建銘是洞燭機先，頗有明褒暗貶，又不失禮貌的意涵；洞燭機先意味著，大家都還沒準備好，老柯卻提早開戰，不是天縱英才就是鬼話連篇。不過民進黨內最具實力挑戰柯建銘的蔡其昌與吳思瑤，顯然都志不在大黨鞭，51戰隊更深知，以目前的政治局勢，誰當總召都是「仇恨值吸塵器」，在找不到適合代理人的情況下，總統府高層只好放話目前更換總召的想法，但這也是給柯建銘最後溫柔的警告。

李彥秀批，賴清德上任7個多月，顯然還抓不到運籌帷幄的節奏，政策推動缺乏亮點，政治攻防也缺乏節奏，只有對抗沒有對話的結果，就是杯葛、覆議、釋憲，再加上威脅公投與大罷免，所有用得上的政治工具全部出籠。

李彥秀感嘆，賴清德不斷強調要打造「韌性社會」，卻不斷將砲火向內，對於黨內同志與在野力量進行政治鬥爭，不僅朝野嚴重對峙，黨內更是暗潮洶湧，還是要勸告賴清德，民眾對執政黨檢視的標準是政績，多花一點時間拚經濟、顧民生，少花一點時間拚鬥爭、噴口水，用政績說話，賴清德才有機會成為真正的「共主」。

李彥秀說，過去朝野再對抗，都還是處於鬥而不破的「議會路線」，頂多就是在桌上的一些衝突與爭執；民進黨要如果要啟動大罷免，繼續讓青鳥以及網軍側翼進行無差別式的攻擊，就是要走體制外「街頭路線」，就是要全面「翻桌」的當家鬧事。在野黨當然也不可能坐以待斃，勢必會發起反制作為，國內政局難免會陷入更為動盪的「焦土戰爭」。

李彥秀指出，民進黨過去不是沒有少數執政過，立法院不是沒有三黨不過半過，政治除了逞兇鬥狠，政治除了你死我活之外，更多的是溝通的藝術，更多的是政治的智慧，兩岸危機邊緣、國際民粹崛起、川普2.0蓄勢待發，作為執政黨，賴清德應該拿出一點作為總統的格局與本事。
 

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