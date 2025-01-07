與藍合作罷免38綠委？　黃國昌嗆綠「種什麼因得什麼果」：該做都會做

記者袁茵／台北報導

立院民進黨團總召柯建銘日前喊出罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41個區域立委；國民黨立委賴士葆今（7日）透露，國民黨團大會已決議，將對民進黨全面開戰，罷免38席區域綠委，且「藍白合」絕對壓過綠。被問到會不會與藍合作反制綠的罷免，民眾黨代理主席黃國昌回應，種什麼因得什麼果，正告民進黨別以為各式各樣煽動仇恨手段，可以霸凌在野黨，「我們該採取的行動都會採取」。

▲民眾黨今日於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，圖為代理主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

身兼民眾黨代理黨主席的黨團總召黃國昌，與黨團7立委吳春城、麥玉珍、張啓楷、黃珊珊、林國成、林憶君、陳昭姿等人一同到司法院門口，舉辦「綠色威權 司法不公」記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋一同參加1月11日在自由廣場前的活動。

會後被問到怎麼看柯建銘揚言罷免41席藍委後，賴士葆宣布黨團做出決議，要全面開戰罷免民進黨38席區域立委，並稱藍白合起來絕對壓過綠營，會不會與國民黨合作反制民進黨罷免？黃國昌回應，罷免制度在我國民主體制下，應該扮演的功能，是「淘汰不適任民意代表」，而不是拿來給政黨做仇恨動員，甚至選輸後想翻桌重新再來的工具。

黃國昌表示，民進黨一直用罷免恫嚇在野黨，引發台灣社會普遍反感跟反彈，所以自己才一再呼籲民進黨主席賴清德別躲在後面，以總統高度告訴全台人民，民進黨要把罷免制度當成什麼、柯建銘講的話到底算不算話？因為現在全台人民看不懂，賴清德一手要邀請韓國瑜喝咖啡，但另一手柯建銘說要罷免韓國瑜，台灣人現在被民進黨與賴清德搞得很混亂。

黃國昌提及，「民進黨既然執政，就好好執政。」過去這幾個月台灣人民看到的是，一個執政無能的政府，只能夠透過撕裂台灣社會、製造不必要對立跟衝突，維持自己的政治利益，「一個執政黨幹到這樣，是台灣悲哀，賴清德是時候出來說清楚、講明白！」

黃國昌指出，至於國民黨團的決議，作為另一個在野黨，「我們尊重國民黨做成的決策，但只想說一句話『種什麼因得什麼果』，我要正告民進黨與賴清德，不要以為你們透過各式各樣暴力手段、各式各樣煽動仇恨手段，就可以霸凌在野黨，我們該採取的行動都會採取，但跟民進黨不一樣，我們採取行動不是出於仇恨，而是出於對這塊土地跟人民的愛。」