評柯建銘嗆「雙罷」、青鳥上街　郭正亮：亂源當然是賴清德

▲總統賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

朝野持續陷入僵局，不僅青鳥多次走上街頭，民進黨立法院黨團總召柯建銘近日更揚言「雙罷」，不只罷免立法院長韓國瑜，連國民黨41席區域立委都要罷免。對此，前立委郭正亮6日表示，柯建銘要辦黑臉也不能黑到這樣，開一個記者會向在野黨宣戰，但現場卻不是坐滿滿？自己覺得真的是「涼涼」了，代表黨內覺得不妥，但也找不到招。他認為，就事論事，亂源是賴清德，如果不願意釋放籌碼跟在野黨做交易，要柯建銘怎麼談？



郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，柯建銘現在就是權力失落，這時候做這麼大的動作，就是跟賴清德唱反調，等於是把「咖啡敲碎了」，柯建銘要辦黑臉也不能黑到這樣，讓民進黨的白臉沒有空間，本來賴清德想當白臉、黨內罷免行動也不會第一階段就衝出來，結果現在擺明了是深綠主導，等於破了民進黨想醞釀的局。

郭正亮表示，民進黨內確實很多人想搞罷免，本來輸的局面，如果能摸到兩席，那不就贏了嗎？他們就是這樣想，所以說會不會罷免全台遍地開花？真的有可能，只要多贏兩席，就有跟民眾黨討價還價的空間。

接著，郭正亮提到，事實上現在籌碼都在賴清德手上，廣義上來講是行政系統無能，柯建銘的動作就是覺得行政院很爛，只是沒有這樣講而已，民進黨不是沒有籌碼，比如說大法官名單如果接受政黨推薦，就能像考試委員一樣，不會不到十席，但為什麼沒有這樣做？

郭正亮說，所以就事論事來講，亂源是賴清德，如果不願意釋放籌碼跟在野黨做交易，要柯建銘怎麼談？過去從來沒有發生過這種事，賴清德總統好歹當了7個多月，但過去卻鼓動青鳥上街頭，如果不是賴清德喊話，人會這麼多嗎？立委會出去叫青鳥進來嗎？

郭正亮再說，這叫將帥不行，累死三軍，柯建銘不是帥，只是個將軍而已，所以說誰是禍源？當然是賴清德，擺出這個陣仗，把青鳥叫出來是要做什麼？事實上只是大家(綠營黨內)不敢質疑而已。

郭正亮直言，國民黨區域立委基本上都是7萬票以上當選，青鳥就算來1萬個也只有1萬票，國民黨一個立委就是比較大，以為來了就有正當性嗎？哪有人這樣搞群眾運動，而且還執政，除非來的群眾都準備好要坐牢，這才叫群眾運動，如果只是聽裡面的人指揮，根本莫名其妙。

另外，郭正亮認為，從國會五法到現在，藍綠兩黨都是鷹派當家，民進黨死不認輸，還不知道該怎麼辦，而在野黨這一戰打得算是漂亮，自己也在直播稱讚，國民黨終於像一支軍隊了，現在民進黨當然知道，但是急又沒招，所以才會出現瘋狂的柯總召，因為現在也想不出招，講得那些其實都不會實現。

郭正亮說，立法院長隨時可以發動改選，但就是不會過，而且還要排誰要來選，這個時候誰要出來丟大臉？就只有柯建銘啊。若一個總召開這麼嚴肅的記者會，就知道那個感覺了，等於是向在野黨宣戰，但卻不是坐滿滿？自己覺得真的是「涼涼」了。

最後，郭正亮強調，其實這種狀況，代表黨內大家覺得不妥，但也找不到招，因為能找的招只有好好接觸在野黨，現在「要認輸啦，因為本來就輸了」，而美國民主黨認輸的例子，這兩年就是認了，這樣才叫民主，但民進黨現在輸11席還不認，怎麼有這種人？選贏了，就該讓政策去試看看；下次贏了，全部再修回來就好，本來就是這樣，哪有說不能改的？

▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）