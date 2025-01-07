　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

▲▼總統賴清德7日親臨調查局主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（7日）舉辦調查班第61期結業典禮，總統賴清德就職後首度出席主持，對結業學員提出3點期許，勉勵深知自身工作使命、積極對抗中國滲透與併吞，面對威脅利誘仍不忘初衷，以及與時俱進提升專業技能，秉持「邪不勝正」信念，而103位結業學員平均年齡26歲，本月（1月）17日將分發上線，成為維護國安與偵辦犯罪生力軍。

結業典禮今上午10點準時舉行，賴清德先在調查局本部廣場與結業學員大合照，國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立與憲兵指揮官鄭禎祥等人陪同。

▲▼總統賴清德7日親臨調查局主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，致詞提出3點期許。（圖／記者黃哲民攝）

賴清德致詞提出3點期許勉勵學員，第一是深知工作使命，必須積極對抗來自中國的滲透、統戰以及併吞，要與相關部會協同合作，一起打擊犯罪，讓社會能夠安定，還有保護人民，希望每位學員看重自己工作的重要性。

其次，賴清德提醒「一定不忘初衷」，尤其手握公權力，「權力之所在，也常常是誘惑之所在」，執行任務時必然會碰到困難、挑戰，甚至威脅、利誘，能夠不忘初衷，堅持理想，這是很重要的工作。

▲▼總統賴清德7日親臨調查局主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，頒獎給結業成績第一名學員李秉容。（圖／記者黃哲民攝）

最後，賴總統表示社會持續進步，犯罪技巧也持續創新，調查人員應秉持「邪不勝正」信念，平常要精進各項專業技能，與相關部會打擊黑、金、槍、毒、詐，要達到這些目標，必須與時俱進，在面對中國的滲透、統戰等各種伎倆，專業何嘗不需要與時俱進、時時創新、提高警覺。

▲▼總統賴清德7日親臨調查局主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，並與學員大合照。（圖／記者黃哲民攝）

調查班第61期共有112人受訓，歷經1年法律、資訊與科技等專業學科，以及實彈射擊、海泳、登山與10公里馬拉松等術科嚴格訓練，共103人順利結業，包括54男與49女，包含1位隨班附訓憲兵中尉。其中7人通過律師考試，11人通過資訊、電信工程、會計、土木等高普考，還有12人通過警察、司法、關務與國家安全局等特考。

畢業於政治大學法律係的巫冠璋，前年（2023年）通過司法官考試第一、二試，但放棄最後口試，選擇投入調查人員訓練，他受訪表示對於犯罪偵查與情報工作有嚮往與熱情，希望未來發揮自身法律專業、貢獻己力，並保持跨域學習、持續精進。

▲▼調查班第61期結業學員巫冠璋，已通過2023年司法官考試第一、二試，卻放棄最後口試，改投身調查官工作。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查班第61期結業學員巫冠璋，已通過2023年司法官考試第一、二試，卻放棄最後口試，改投身調查官工作。（圖／記者黃哲民攝）

結業學員另有多人具有實務工作經歷，結業成績第一名的李秉容畢業於台大財務金融系，曾任廣告代理商奧美集團資深行銷專員，她表示曾為迎合社會期待而迷失方向，後來反省沉澱，決定報考調查局探索更符合自己價值觀的工作，希望運用所學，為國家及社會盡一份心力。

▲▼調查局調查班第61期學員結業成績前3名：第1名李秉容（中）、第2名林子文（右）、第3名黃非比（左）。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第61期學員結業成績前3名：第1名李秉容（中）、第2名林子文（右）、第3名黃非比（左）。（圖／記者黃哲民攝）

身材精壯的林子文結業成績第二名，也是前三名唯一男性，他先前已通過律師高考，選擇投身調查局希望站在調查最前線，藉由蒐集各項犯罪事證，將法律與事實緊密結合、實踐心中正義，並期許自律與精進，成為兼具專業與格局的調查官。

結業成績第三名學員黃非比取得中央大學法國語文學系、資訊管理系雙主修學位，2019年獲教育部選送法國巴黎公費留學1年，她說留學期間目睹法國籠罩於恐怖攻擊陰霾，深感情報工作對反恐與保護國民的重要性，因此報考調查局，希望自身外語和資訊專長，能為反恐任務盡一份心力。

▲▼調查班第61期結業學員卓劭珉（中），父親卓進仕（左）現任雲林地院院長，母親（右）為台中地院庭長。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查班第61期結業學員卓劭珉（中），父親卓進仕（左）現任雲林地院院長，母親（右）為台中地院庭長。（圖／記者黃哲民攝）

調查特考分成筆試、體能測驗與口試共3關，結業學員卓劭珉前次應考筆試第1名，但體能卡關落榜，回家擦乾眼淚再拚1次，幾乎天天跑步健身，終於如願，她的父親卓進仕現任雲林地院院長、母親為台中地院庭長，今專程觀禮，2人說調查官訓練比司法官難多了。

卓劭珉說從小耳濡目染父母從事法律工作，自身畢業於輔仁大學西班牙語文學系，希望運用外文專長，以父母為榜樣，致力打擊犯罪、守護國安。

▲▼調查班第61期結業學員宋子君，與剛從調查局退休的父親宋樂怡。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查班第61期結業學員宋子君，與剛從調查局退休的父親宋樂怡。（圖／記者黃哲民攝）

本期也有多位追隨父母長輩腳步加入調查局的結業學員，例如宋子君的父親宋樂怡曾任調查局內外勤要職，去年（2024年）剛退休，另有多位親戚是現職調查官，宋子君說，從小看爸爸拿報紙意氣風發描述辦大案經過，也想學爸爸申張正義，期許未來能承接父親衣缽，「讓父親為我驕傲」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸男星失蹤3天找到了！人在緬甸被發現
獨／全台首座「智能監獄」爆爛尾！已罰4億元
快訊／西藏強震增至53死！　習近平發聲
三重民宅倒塌！建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建
西藏6.8地震！珠峰大本營劇烈晃動　遊客開車一路狂搖
獨／邱軍撞死小黃司機！《華麗計程車行》週末要重播　電視台發聲
快訊／黃仁勳報明牌！上市大廠午盤後急拉狂漲
快訊／西藏6.8強震已32死！　殘骸畫面曝
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

快訊／台股收盤大漲103.56點　台積電漲5元至1130

頂規179萬！台灣「Volvo EX30休旅」接單價曝光　首波恐只有雙馬達

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

八點檔搞笑綠葉形象反轉！　「砸萬元訂製唐裝」自學把脈演中醫師

雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

斗六慈濟醫院慶六周年　結合雲林整篩守護鄉親健康

劉以豪吃飯要母親親手餵！　「超廢媽寶」惹怒柯佳嬿：我要離婚

麻疹患者台中、高雄趴趴走！　足跡全曝光

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

屏東男堤防晨跑…慘遭狗群狂咬「生殖器撕裂」

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

更多熱門

相關新聞

藍委：「這句話」是綠高層對柯建銘最後的警告

藍委：「這句話」是綠高層對柯建銘最後的警告

民進黨團總召柯建銘日前拋出「雙罷」議題，主張罷免立法院院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，此舉被認為與黨中央立場不同調。國民黨立委李彥秀今（7日）表示，賴清德面臨雙少數的困境，又缺乏溝通妥協的政治手腕，強行跳過柯建銘，新王與舊主之爭，終將面臨一戰，但賴清德想成為共主，應「用政績說話」，此外若民進黨要啟動大罷免，在野黨當然也不可能坐以待斃，勢必會發起反制作為。

評柯建銘嗆「雙罷」、青鳥上街　郭正亮：亂源當然是賴清德

評柯建銘嗆「雙罷」、青鳥上街　郭正亮：亂源當然是賴清德

柯建銘為何突喊「雙罷」？　他斷言：用外部鬥爭解決綠營內部紛爭

柯建銘為何突喊「雙罷」？　他斷言：用外部鬥爭解決綠營內部紛爭

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

「雙罷」是反民主　民進黨的「雙霸」在霸凌憲政

「雙罷」是反民主　民進黨的「雙霸」在霸凌憲政

關鍵字：

調查局調查班結業賴清德邪不勝正

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面