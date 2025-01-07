調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（7日）舉辦調查班第61期結業典禮，總統賴清德就職後首度出席主持，對結業學員提出3點期許，勉勵深知自身工作使命、積極對抗中國滲透與併吞，面對威脅利誘仍不忘初衷，以及與時俱進提升專業技能，秉持「邪不勝正」信念，而103位結業學員平均年齡26歲，本月（1月）17日將分發上線，成為維護國安與偵辦犯罪生力軍。

結業典禮今上午10點準時舉行，賴清德先在調查局本部廣場與結業學員大合照，國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立與憲兵指揮官鄭禎祥等人陪同。

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，致詞提出3點期許。（圖／記者黃哲民攝）

賴清德致詞提出3點期許勉勵學員，第一是深知工作使命，必須積極對抗來自中國的滲透、統戰以及併吞，要與相關部會協同合作，一起打擊犯罪，讓社會能夠安定，還有保護人民，希望每位學員看重自己工作的重要性。

其次，賴清德提醒「一定不忘初衷」，尤其手握公權力，「權力之所在，也常常是誘惑之所在」，執行任務時必然會碰到困難、挑戰，甚至威脅、利誘，能夠不忘初衷，堅持理想，這是很重要的工作。

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，頒獎給結業成績第一名學員李秉容。（圖／記者黃哲民攝）

最後，賴總統表示社會持續進步，犯罪技巧也持續創新，調查人員應秉持「邪不勝正」信念，平常要精進各項專業技能，與相關部會打擊黑、金、槍、毒、詐，要達到這些目標，必須與時俱進，在面對中國的滲透、統戰等各種伎倆，專業何嘗不需要與時俱進、時時創新、提高警覺。

▲總統賴清德7日親臨調查局，主持調查班第61期學員結業典禮，並與學員大合照。（圖／記者黃哲民攝）

調查班第61期共有112人受訓，歷經1年法律、資訊與科技等專業學科，以及實彈射擊、海泳、登山與10公里馬拉松等術科嚴格訓練，共103人順利結業，包括54男與49女，包含1位隨班附訓憲兵中尉。其中7人通過律師考試，11人通過資訊、電信工程、會計、土木等高普考，還有12人通過警察、司法、關務與國家安全局等特考。

畢業於政治大學法律係的巫冠璋，前年（2023年）通過司法官考試第一、二試，但放棄最後口試，選擇投入調查人員訓練，他受訪表示對於犯罪偵查與情報工作有嚮往與熱情，希望未來發揮自身法律專業、貢獻己力，並保持跨域學習、持續精進。

▲調查班第61期結業學員巫冠璋，已通過2023年司法官考試第一、二試，卻放棄最後口試，改投身調查官工作。（圖／記者黃哲民攝）

結業學員另有多人具有實務工作經歷，結業成績第一名的李秉容畢業於台大財務金融系，曾任廣告代理商奧美集團資深行銷專員，她表示曾為迎合社會期待而迷失方向，後來反省沉澱，決定報考調查局探索更符合自己價值觀的工作，希望運用所學，為國家及社會盡一份心力。

▲調查局調查班第61期學員結業成績前3名：第1名李秉容（中）、第2名林子文（右）、第3名黃非比（左）。（圖／記者黃哲民攝）

身材精壯的林子文結業成績第二名，也是前三名唯一男性，他先前已通過律師高考，選擇投身調查局希望站在調查最前線，藉由蒐集各項犯罪事證，將法律與事實緊密結合、實踐心中正義，並期許自律與精進，成為兼具專業與格局的調查官。

結業成績第三名學員黃非比取得中央大學法國語文學系、資訊管理系雙主修學位，2019年獲教育部選送法國巴黎公費留學1年，她說留學期間目睹法國籠罩於恐怖攻擊陰霾，深感情報工作對反恐與保護國民的重要性，因此報考調查局，希望自身外語和資訊專長，能為反恐任務盡一份心力。

▲調查班第61期結業學員卓劭珉（中），父親卓進仕（左）現任雲林地院院長，母親（右）為台中地院庭長。（圖／記者黃哲民攝）

調查特考分成筆試、體能測驗與口試共3關，結業學員卓劭珉前次應考筆試第1名，但體能卡關落榜，回家擦乾眼淚再拚1次，幾乎天天跑步健身，終於如願，她的父親卓進仕現任雲林地院院長、母親為台中地院庭長，今專程觀禮，2人說調查官訓練比司法官難多了。

卓劭珉說從小耳濡目染父母從事法律工作，自身畢業於輔仁大學西班牙語文學系，希望運用外文專長，以父母為榜樣，致力打擊犯罪、守護國安。

▲調查班第61期結業學員宋子君，與剛從調查局退休的父親宋樂怡。（圖／記者黃哲民攝）

本期也有多位追隨父母長輩腳步加入調查局的結業學員，例如宋子君的父親宋樂怡曾任調查局內外勤要職，去年（2024年）剛退休，另有多位親戚是現職調查官，宋子君說，從小看爸爸拿報紙意氣風發描述辦大案經過，也想學爸爸申張正義，期許未來能承接父親衣缽，「讓父親為我驕傲」。